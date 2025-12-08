Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión

Desde entonces, la creación de contenido por parte de Davis Flow ha estado marcada por mensajes de arrepentimiento y llamados públicos para recuperar la relación. No obstante, Oseguera ha sido contundente al afirmar que esas declaraciones no responden a un interés genuino de reconciliación, sino —según ella— a una estrategia para generar vistas y monetizar a costa del drama personal que ambos viven.