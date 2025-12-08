Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión

La periodista hondureña Elsa Oseguera y el tiktoker Davis Flow vuelven a ocupar titulares y generar debate en redes sociales.
Este fin de semana se filtraron unos videos que exhiben una tensa discusión entre ambos dentro de la cocina de su vivienda.
Las imágenes, cuya procedencia aún se desconoce, se viralizaron rápidamente y han alimentado la controversia que desde hace meses rodea la relación entre los creadores de contenido.
En las grabaciones, que suman varios minutos, se observa a Davis Flow elevando la voz mientras gesticula con evidente enojo.
Al otro extremo, Elsa permanece en silencio, escuchándolo sin responder y manteniendo una postura visiblemente incómoda.
El incidente ha despertado preocupación entre seguidores y ha reavivado el debate sobre la turbulenta relación que ambos llevaban.
Oseguera y Davis fueron, durante varios años, una de las parejas más populares y queridas de las redes sociales en Honduras.
Sus colaboraciones, apariciones juntos y el nacimiento de su hija consolidaron una imagen familiar que parecía sólida y estable. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir señales de distancia entre ellos, hasta que finalmente, a finales de noviembre, Elsa rompió el silencio y confirmó entre lágrimas que llevaba meses separada del padre de su hija.
Desde entonces, la creación de contenido por parte de Davis Flow ha estado marcada por mensajes de arrepentimiento y llamados públicos para recuperar la relación. No obstante, Oseguera ha sido contundente al afirmar que esas declaraciones no responden a un interés genuino de reconciliación, sino —según ella— a una estrategia para generar vistas y monetizar a costa del drama personal que ambos viven.
La filtración de estos nuevos videos llega en un momento en que las especulaciones sobre una posible reconciliación iban en aumento, especialmente por los esfuerzos que Davis mostraba en redes sociales.
Sin embargo, esta reciente exposición de su vida privada parece complicar aún más la posibilidad de un acercamiento.
Lo cierto es que la historia entre Elsa Oseguera y Davis Flow continúa generando titulares y un intenso debate entre sus seguidores.