  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión

Un nuevo escándalo sacude a Elsa Oseguera y Davis Flow tras confirmar su separación.

Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
1 de 12

La periodista hondureña Elsa Oseguera y el tiktoker Davis Flow vuelven a ocupar titulares y generar debate en redes sociales.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
2 de 12

Este fin de semana se filtraron unos videos que exhiben una tensa discusión entre ambos dentro de la cocina de su vivienda.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
3 de 12

Las imágenes, cuya procedencia aún se desconoce, se viralizaron rápidamente y han alimentado la controversia que desde hace meses rodea la relación entre los creadores de contenido.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
4 de 12

En las grabaciones, que suman varios minutos, se observa a Davis Flow elevando la voz mientras gesticula con evidente enojo.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
5 de 12

Al otro extremo, Elsa permanece en silencio, escuchándolo sin responder y manteniendo una postura visiblemente incómoda.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
6 de 12

El incidente ha despertado preocupación entre seguidores y ha reavivado el debate sobre la turbulenta relación que ambos llevaban.

Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
7 de 12

Oseguera y Davis fueron, durante varios años, una de las parejas más populares y queridas de las redes sociales en Honduras.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
8 de 12

Sus colaboraciones, apariciones juntos y el nacimiento de su hija consolidaron una imagen familiar que parecía sólida y estable. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir señales de distancia entre ellos, hasta que finalmente, a finales de noviembre, Elsa rompió el silencio y confirmó entre lágrimas que llevaba meses separada del padre de su hija.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
9 de 12

Desde entonces, la creación de contenido por parte de Davis Flow ha estado marcada por mensajes de arrepentimiento y llamados públicos para recuperar la relación. No obstante, Oseguera ha sido contundente al afirmar que esas declaraciones no responden a un interés genuino de reconciliación, sino —según ella— a una estrategia para generar vistas y monetizar a costa del drama personal que ambos viven.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
10 de 12

La filtración de estos nuevos videos llega en un momento en que las especulaciones sobre una posible reconciliación iban en aumento, especialmente por los esfuerzos que Davis mostraba en redes sociales.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
11 de 12

Sin embargo, esta reciente exposición de su vida privada parece complicar aún más la posibilidad de un acercamiento.
Filtran videos de Elsa Oseguera y Davis Flow en fuerte discusión
12 de 12

Lo cierto es que la historia entre Elsa Oseguera y Davis Flow continúa generando titulares y un intenso debate entre sus seguidores.
Cargar más fotos