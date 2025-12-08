Pedro Troglio en su regreso a Honduras: da su favorito al título y advierte

San Pedro Sula, Honduras.

Su estadía en Honduras coincide con el inicio de la liguilla del torneo Apertura de la Liga Nacional que tendrá dos triangulares: Olimpia, Motagua y Real España en el grupo A mientras que el B contará con Marathón, Olancho FC y Platense.

El extécnico del Olimpia ha sentido de inmediato el cariño de los aficionados y tiene muy presentes los recuerdos que vivió en tierras catrachas donde se convirtió en multicampeón.

Luego de salvar la categoría en la primera división de Argentina y renovar por un año con Banfield , el técnico Pedro Troglio regresó a Honduras para atender asuntos personales y compartir con amistades del fútbol.

"Olimpia siempre es favorito, no quiere decir que vaya a ganar, Marathón hizo un gran campeonato. Los favoritos siempre son los mismos, los 4 grandes y los demás pueden sorprender", entró de lleno en la entrevista con TVC.

Su primer título en Honduras fue el campeonísimo disputando un pentagonal, fue un cambio de formato novedoso, pero que tuvo mucha vigencia en los años de 1970 a finales del Siglo 20. Su punto de vista es letal y no dudó en cuestionar así a la Liga Nacional debido a la posibilidad de jugar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"Con el formato, difícil. Ya nos pasó con una pentagonal que cerramos el 3 de enero. No es fácil jugar en esas fechas porque hay un desgaste emocional, en Europa se juega en medio de las fiestas, pero aquí y en Sudamérica no se juega", contó.

Y agregó: "Que el 24 de diciembre entrenen por la mañana y el 25 hagan lo mismo por la tarde hay un desgaste emocional luego de compartir con la familia. Está armado así y hay que aceptarlo, el desgaste será para todos".

Conociendo los rivales del León, el subcampeón del mundo en Italia 90 con Argentina y leyenda de River Platense, manifestó: "Esperamos que Olimpia pueda salir campeón por ese afecto, ahora un sexto con 15 o 18 puntos menos puede salir campeón".

Cerró la entrevista recordándole a Marathón que no por evitar a los grandes tiene un boleto en la gran final. "No puede creer que la tiene más acomodada, Olancho es una plaza durísima y ambos no tienen nada que perder".