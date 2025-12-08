¿Habrá VAR? Estas son las DIEZ curiosidades que tendrán las Triangulares

San Pedro Sula, Honduras.

A este formato especial se suman curiosidades que pueden influir directamente en el desenlace. Olimpia y Marathón partirán con ventajas importantes al ser cabezas de serie, contar con el “punto invisible” y cerrar sus triangulares como locales. Los criterios de desempate también jugarán un rol decisivo, especialmente en caso de igualdad entre los clubes ubicados del tercer al sexto lugar.

Los grupos se disputarán en días diferenciados y bajo un sistema que obliga a cada club a mantener una regularidad absoluta en apenas cuatro partidos, dos en casa y dos como visitante. Además, el arranque está a la vuelta de la esquina: este miércoles 10 de diciembre, Real España recibirá al Olimpia en el Morazán para inaugurar la fase a partir de las 7:00 PM.

Las Triangulares del torneo Apertura 2025 llegan cargadas de detalles llamativos y un formato que promete emociones desde el primer día. Con seis equipos en contienda, Olimpia, Marathón, Real España, Motagua, Olancho FC y Platense , la lucha por los dos boletos a la gran final se vuelve más estratégica que nunca.

Mientras tanto, el duelo por el título de goleo sigue abierto entre varios artilleros, las tarjetas no se borran para esta fase y la Liga Nacional evalúa la entrada del VAR, que podría estrenarse en la segunda vuelta o en la final. Todo está servido para unas Triangulares llenas de tensión, estrategia y sorpresa

1- ¿QUIÉNES SON LOS EQUIPOS CLASIFICADOS?

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Los equipos que avanzaron a las dos Triangulares son Olimpia, Marathón, Real España, Motagua, Olancho FC y Platense FC.

2- FORMATO DE LAS TRIANGULARES

Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante. Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.

El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado. El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo. En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

3- ¿QUIÉNES SON LOS CABEZAS DE SERIE?

Olimpia y Marathón son los cabezas de serie en sus dos Triangulares. Si ambos equipos avanzan a la gran final, Olimpia cerrará de local por ganar las vueltas regulares

4- VENTAJA PARA OLIMPIA Y MARATHÓN

Punto invisible: contarán con un punto adicional como criterio de desempate. Si terminan igualados en puntos con los equipos que ocuparon del tercer al sexto lugar, este punto les otorgará la victoria en la triangular. Asimismo, ambos equipos cerrarán de local sus respectivas series en las Triangulares del Apertura 2025.

5- CRITERIOS DE DESEMPATE

Si el empate se produce entre equipos que ocuparon las posiciones tres, cuatro, cinco o seis, avanzará el que tenga la mejor diferencia de goles. Si el empate persiste, se aplicarán los siguientes subcriterios, en orden:

- Mayor número de goles anotados en la fase dos.- Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular, considerando todas las fases.- Mayor diferencia de goles en la serie particular, considerando todas las fases.- Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular.- Fair Play: menor cantidad de puntos por tarjetas recibidas en la serie particular, según los siguientes parámetros:- Tarjeta amarilla: 1 punto.- Tarjeta roja: 2 puntos.

6- POR EL 'PICHICHI' DEL APERTURA

Además de buscar el título del Apertura, el 'Pichichi' también está en juego para los siguientes jugadores: Erick Puerto, Rodrigo de Oliveira, Nicolás Messiniti, Jorge Benguché, Yustin Arboleda, Aaron Cabrera y John Kleber.

7- EQUIPOS ELIMINADOS

Los equipos eliminados en la primera fase del torneo son: Choloma, Victoria, Juticalpa FC, Lobos UPNFM y Génesis PN.

8- ¿CUÁNDO ARRANCAN LAS TRIANGULARES?

Las Triangulares inician este miércoles 10 de diciembre con el partido entre Real España vs Olimpia en San Pedro Sula. Este compromiso arranca a las 7 PM.

9- ¿SE BORRAN LAS TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS?

No, las tarjetas amarillas y rojas no se limpian. Por ejemplo, Jhow Benavídez fue expulsado ante Lobos UPNFM y se pierde el duelo ante Olimpia.

10- ¿HABRÁ VAR?

En esta semana se harán las inspecciones para instalar el VAR, posiblemente en la segunda vuelta de la Triangular o en la gran final. La Liga Nacional analiza implementarlo en el presente torneo Apertura.