Ultimátum a Xabi Alonso: Real Madrid busca nuevo DT y estos nombres suenan

El Real Madrid está en la mirada de todos y más, después de que su situación no mejorara en la derrota del equipo en el Santiago Bernabéu ante el sorpresivo Celta de Vigo por la jornada 15 de la Liga Española y uno de los que está en el ojo del huracán es Xabi Alonso.
Y es que, el equipo de Xabi Alonso nuevamente se vio afectado luego de caer en casa, por lo que muchos apuntan a un ultimátum en su futuro en el banquillo de la 'Casa Blanca'.
Después del triunfo ante el Barcelona el pasado 26 de octubre, el Real Madrid ha encadenado dos derrotas ante Celta y Liverpool (una en liga y otra en Champions), tres empates contra Rayo, Elche y Girona. Solo ha ganado en dos ocasiones ante el Valencia y el último ante Athletic Bilbao.
Los resultados no han sido positivos en las últimas jornadas e incluso el club perdió hasta el liderato en la Liga Española. Son segundos con 36 unidades, 4 por debajo del Barcelona y perseguidos por el Villarreal con 35, pese a que tiene un partido pendiente.
Luego de su última caída, Xabi Alonso fue cuestionado sobre su cargo, aunque restó importancia a la derrota: “Todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido ni el resultado que queríamos. Fuimos ajustando cosas pero no ha salido el partido que queríamos.
"Hay que pasar página lo más rápido posible; son solo tres puntos y queda mucha Liga", fueron algunas de las palabras del estratega. Posteriormente, los medios le cuestionaron sobre si su puesto estaría en juego en el duelo ante el Manchester City.
Y, al ser cuestionado sobre si se juega el cargo de entrenador del Real Madrid, rehuyó contestar y se refirió a “tres puntos” en juego en el partido del miércoles en Liga de Campeones contra el Manchester City. “Nos jugamos tres puntos en ‘Champions’, en una competición en la que estamos en una buena situación”, contestó.
Pero, este lunes se destaparon nuevamente las dudas. Desde España informaron que desde el Real Madrid ya se plantean a los sustitutos en caso de que las cosas no mejoren con Xabi Alonso en el futuro.
El periódico 'El Mundo' reveló que después del encuentro hubo una reunión de Florentino Pérez con sus colaboradores más próximos para hablar sobre la actualidad del equipo de Xabi Alonso.
En dicha reunión, se habrían referido a un ultimátum al entrenador y que el partido ante el Manchester City en la Champions League sería uno de los desafíos.
Uno de los temas que se trató fue de la relación que tiene el equipo con el estratega español, misma que ha sido cuestionada a lo largo de la temporada.
Luego de la reunión, el Real Madrid ya está ojeando la lista de posibles sustitutos en caso de que las cosas no funcionen con Xabi Alonso.
Uno de ellos, es un viejo conocido. Se habla de un posible retorno de la leyenda francesa Zinedine Zidane, con quien el equipo conquistó tres Champions consecutivas.
Sin embargo, 'Zizou' tiene como objetivo ser el relevo de Deschamps en la Selección de Francia, una vez este termine con su ciclo en dicho banquillo.
Otro de los grandes nombres que suena es el de Jürgen Klopp, estratega que se despidió de Liverpool como una gran leyenda y su estilo de juego es uno de los atractivos para ser una de las cartas sobre la mesa en el Real Madrid.
Su estilo es más exigente y se asemeja al de Alonso, con largas sesiones de análisis y video, pero con más autoridad. Klopp es uno de los que más gusta como idea para la 'Casa Blanca'.
El tercero en la lista, pero con menos probabilidades es Álvaro Arbeloa que espera en la fila como entrenador de la filial. Pero las exigencias en la 'Casa Blanca' siguen por lo alto, por lo que se espera definir el futuro de Xabi Alonso.
Según menciona el medio antes mencionado, a Florentino siempre le ha entusiasmado Jürgen Klopp, pero el alemán ha estado apartado de los terrenos de juego, en cuanto a estar dirigiendo en la máxima categoría.
El Real Madrid se enfrenta este miércoles ante el Manchester City en la Champions League y todas las miradas estarán puestas en Xabi Alonso.