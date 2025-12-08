Globo de Oro 2026: Películas nominadas, dónde y cuándo verlas

Mejor Película Dramática: Seis se disputan el preciado galardón:Frankenstein, Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Pecadores (Sinners). A continuación, una descripción de cada una.

Frankenstein es dirigida por Guillermo del Toro. Es protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth. La historia es una nueva adaptación gótica de la novela de Mary Shelley: el científico Víctor Frankenstein crea una criatura que lo condena. Disponible en Netflix desde octubre 2025.