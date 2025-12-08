Globo de Oro 2026: Películas nominadas, dónde y cuándo verlas

Mejor Película Dramática: Seis se disputan el preciado galardón:Frankenstein, Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Pecadores (Sinners). A continuación, una descripción de cada una.
Frankenstein es dirigida por Guillermo del Toro. Es protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth. La historia es una nueva adaptación gótica de la novela de Mary Shelley: el científico Víctor Frankenstein crea una criatura que lo condena. Disponible en Netflix desde octubre 2025.
Hamnet dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal. La historia está basada en la novela de Maggie O’Farrell, narra la vida de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet. Estreno en cine hondureños previsto enero 2026, aún no disponible en streaming. Aún no está disponible para streaming a nivel general, ya que se estrenó en cines recientemente
Un simple accidente, de Jafar Panahi. Protagonizada por Hadis Pakbaten y Vahid Mobasseri. Historia: un mecánico iraní se reencuentra con su pasado carcelario tras un encuentro casual, explorando memoria y venganza. Estrenada en Cannes y Francia, aún no en Honduras. No parece estar disponible en las principales plataformas de streaming por suscripción.
El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho. Sus protagonistas son Wagner Moura y Udo Kier. Se trata de un Thriller político ambientado en los 70 sobre conspiraciones y espionaje. Estreno internacional en febrero 2026, aún no en Honduras. está disponible para ver en streaming a través de MUBI, ya que MUBI fue la distribuidora que la trajo a cines.
Valor sentimental, de Joachim Trier. Tiene un elenco estelar que incluye a Renate Reinsve, Elle Fanning y Stellan Skarsgård. Es un drama íntimo sobre familia, memoria y reconciliación con tintes de comedia.Estreno diciembre 2025 en Europa, aún no en Honduras. Se puede ver en Amazon Prime Video en algunos territorios.
Pecadores, de Ryan Coogler. Sus protagonistas son Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld. La historia trata sobre dos hermanos que regresan a su pueblo y enfrentan vampiros y racismo en un thriller sobrenatural. Disponible en Max desde junio 2025. Por alquiler en Claro Video.
Mejor Película de Comedia o Musical: Las nominadas en esta categoría son Marty Supreme, Una batalla tras otra, Bugonia, Blue Moon, Nouvelle Vague, y No other choice. A continuación, una descripción de cada una:
Marty Supreme dirigido por Josh Safdie protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow. La historia trata de una Biopic del jugador de ping pong Marty Reisman, desde apuestas callejeras hasta títulos nacionales.Estreno enero 2026.
Una batalla tras otra dirigida por Paul Thomas Anderson. Estelarizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, y Regina Hall. Basada en Vineland de Pynchon: exrevolucionarios se reúnen para rescatar a una hija en un thriller político Estrenada en septiembre 2025, disponible vía Warner Bros. Está disponible para alquiler o compra en plataformas como Prime Video, Apple TV, Rakuten TV y Filmin.
Bugonia: dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons. Se trata de un Thriller surrealista: un hombre secuestra a una CEO convencido de que es alienígena. Estrenó en noviembre 2025, aún no en Honduras. Ya está disponible para ver en streaming en formato digital (VOD) en plataformas como Apple TV y Amazon Prime Video en Estados Unidos y Latinoamérica (a la compra o alquiler) y se puede encontrar en JustWatch para diferentes regiones, incluso mencionando opciones como Netflix o Disney+ en algunos países.
Blue Moon es dirigida por Richard Linklater. Los actores estelares son Ethan Hawke y Margaret Qualley. Es una biografía del letrista Lorenz Hart y su relación con Richard Rodgers en los años 40. Disponible en streaming, principalmente para alquilar o comprar en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango at Home.
Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Sus protagonistas son Zoey Deutch y Guillaume Marbeck. Recrea el rodaje de À bout de souffle y el nacimiento del movimiento francés Nouvelle Vague. Estreno enero 2026, aún no en Honduras. Disponible en en Netflix, pero su disponibilidad puede variar por región.
No other choice, del director Park Chan-wook. Protagonistas Lee Byung-hun y Son Ye-jin. Adaptación de The Ax: un hombre despedido decide crear su propio puesto laboral a cualquier costo. Estreno diciembre 2025 en Corea/EE.UU., aún no en Honduras. MUBI tiene los derechos para América Latina, por lo que estará disponible en su servicio de streaming (y posiblemente cines en algunos países como México) después de su estreno en salas, que será en enero de 2026 en algunos lugares.
La ceremonia de los Globo de Oro 2026 se celebrará el 11 de enero de 2026 y será presentada por Nikki Glaser.