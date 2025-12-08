Piqué recibe impensado piropo por parte de Shakira: Revuelo mundial

Han pasado más de tres años desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación mediante un comunicado en una decisión que al día de hoy sigue generando diversos comentarios.
"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señalaron tanto Shakira y Piqué al momento de informar su separación.
Desde entonces han ocurrido muchas cosas no, muchísimas, y su ruptura se convirtió, sin duda, en una de las más mediáticas del panorama internacional.
La separación acaparó titulares en todo el mundo, generó un intenso debate en las redes sociales y, sobre todo, se transformó en el motor creativo de la artista colombiana, que convirtió el dolor, la rabia y la tristeza en algunos de los mayores éxitos de su carrera.
Shakira no solo batió récords musicales, sino que logró canalizar sus emociones a través de sus letras, acompañando a millones de personas que se vieron reflejadas en sus vivencias.
Hoy, sin embargo, atraviesa una etapa completamente distinta, algo que ha dejado patente en su última entrevista. Shakira ha charlado con el popular presentador de televisión argentino Marley en su programa Por el mundo en una conversación cercana, sincera y reveladora en la que reflexiona sobre su proceso personal, su faceta como madre y la forma en la que su historia ha conectado con tantas personas alrededor del planeta
Al hablar de cómo vivió su separación, Shakira confiesa que fue "una transmutación". "Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza... y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo", explicó.
Shakira confirmó haber hecho las paces con Piqué: "Es quizás la historia de amor más larga que he tenido", dijo sin poder contener la risa.
Durante la charla, Shakira sorprendió con una reflexión muy sincera sobre lo que ha vivido desde 2022. "A veces pienso, incluso: '¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?', para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha".
"Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda", afirmó haciendo referencia a que, para ella, compartir su historia no solo ha sido una forma de sanar, sino también de acompañar a todos aquellos que han tenido que enfrentarse a una situación similar.
Shakira no puede evitar emocionarse cada vez que habla de sus hijos. Marley le preguntó que los demás la vemos como una estrella mundial, pero quiso saber cuál es la versión favorita de sus hijos: "Todavía sigue siendo mamá en pijama. Ellos prefieren la mami del sofá, la de la cama, la que está en pijama... Esa es la de ellos, la que no comparten, únicamente de ellos".
"Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad! Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje... y lo hace con una dedicación. Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos", confesó Shakira.
"Eso lo aprendieron de vos", insistió el presentador Marley. Y fue en ese momento cuando se produjo algo totalmente inesperado: "También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica", fue el piropo que Shakira dijo sobre Piqué.
"Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable", dijo Shakira en relación a Piqué.
Shakira no se quedó con todo el crédito de la crianza. Afirmó que Piqué tuvo un papel importante en esa tarea y logró que sus hijos adquirieran la disciplina que hoy tienen, puesto que también aplica esa constancia y responsabilidad en su trabajo y otros aspectos de su vida.
“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, fue el halago de Shakira a Piqué.
Shakira aseguró que todavía tiene cuerda para rato y que siente que está en el mejor momento a nivel profesional. "Me siento muy apasionada por mi carrera, cada vez me gusta más. Siento como si estuviera empezando. Estoy enganchada a este oficio que me ha venido tan bien en lo personal. De poder expresarme, de sanar... a través de mi música. También cantar las penas y gritarlas al viento, y eso tiene una fuerza sanadora", concluyó.