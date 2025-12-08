  1. Inicio
Video: policía lanza cono para detener a motociclista en Taulabé

El motociclista intentó evadir el retén, pero el agente policial utilizó un inesperado recurso para detenerlo.

Taulabé, Comayagua

Un hecho insólito protagonizó un agente de la Policía Nacional el pasado domingo 7 de diciembre, cuando lanzó un cono de seguridad a un motociclista que intentaba evadir un retén en el municipio de Taulabé, Comayagua.

El joven circulaba por la carretera CA-5, donde se desarrollaba un operativo policial. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa al motociclista evadiendo el retén, tras lo cual el policía arroja el cono directamente hacia su espalda. Luego del impacto, el conductor pierde el equilibrio y cae sobre la carretera.

Inicialmente, los presentes reaccionaron con risas; sin embargo, al percatarse de la caída, se acercaron para brindarle ayuda.

Información preliminar indica que, aunque sufrió algunas heridas por la caída, estas no eran de gravedad.

Hasta el momento, las autoridades policiales no se han pronunciado sobre el incidente ni sobre las acciones tomadas respecto contra el motociclista.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

