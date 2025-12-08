Video: policía lanza cono para detener a motociclista en Taulabé

Taulabé, Comayagua

Un hecho insólito protagonizó un agente de la Policía Nacional el pasado domingo 7 de diciembre, cuando lanzó un cono de seguridad a un motociclista que intentaba evadir un retén en el municipio de Taulabé, Comayagua.

El joven circulaba por la carretera CA-5, donde se desarrollaba un operativo policial. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.