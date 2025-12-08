Gabriela Castellanos: "El desgaste del gobierno de Libre era inevitable"

TEGUCIGALPA

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró que la derrota del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones del 30 de noviembre no se debió a falta de difusión de su mensaje, sino a la falta de sustancia en su discurso. Según Castellanos, el partido ofreció una versión de socialismo caricaturesca, sin coherencia ni capacidad de traducirse en soluciones para la vida cotidiana de los hondureños.

"La derrota de Libre no se explica solo en términos electorales. Es consecuencia de la distancia entre un relato que intentó llamarse 'socialista' y una ciudadanía que vive de urgencias concretas, no de abstracciones ideológicas", dijo. Señaló que la población demanda atención a problemas reales como precios, empleo, seguridad y servicios básicos, áreas en las que el partido no logró ofrecer respuestas efectivas. Castellanos subrayó que el socialismo auténtico requiere pensamiento crítico y análisis estructural, mientras que Libre presentó un "socialismo de ocasión", reducido a consignas recicladas sin método ni soluciones tangibles.