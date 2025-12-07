  1. Inicio
Entregan nuevo lote de motos para fortalecer operativos policiales en el Valle de Sula

Las motocicletas llegan a la institución para potenciar el plan "Navidad Segura 2025”

Estas nuevas motoicletas son parte del refuerzo operativo en zonas urbanas y rurales.

 Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

El Valle de Sula fortaleció su capacidad operativa con la presentación de 36 nuevas motocicletas asignadas a las unidades metropolitanas de prevención y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de la región.

La incorporación de esta flota viene a potenciar el recién activado “Plan Navidad Segura 2025”, estrategia orientada a incrementar la presencia policial, agilizar la atención de emergencias y garantizar mayor protección a la población durante la temporada de fin de año, cuando aumenta significativamente el movimiento comercial y la circulación de personas.

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la Jefatura Regional dos, donde cada unidad presentó las motocicletas con su respectivo piloto y copiloto totalmente equipados, listos para iniciar desplazamientos operativos de manera inmediata.

El lote de 36 motocicletas fue asignado de la siguiente manera: • Umep #5 Guamilito, cuatro; Umep #6 Chamelecón, cuatro; Umep #7 Sunseri: cuatro; Umep #8 Rivera Hernández, cuatro; Umep #9 La Lima, cuatro; Dnvt La Lima, dos; Umep 10 Choloma, cuatro; Dnvt Choloma, dos; Umep #11 El Progreso, cuatro; Dnvt El Progreso, dos; Dnvt Villanueva, dos.

Las motos estarán destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la presencia preventiva.

(Fotografía cortesía)

Con esta renovación logística, la Policía Nacional espera mejorar su capacidad de patrullaje preventivo y movilidad táctica, reforzando la seguridad en los principales municipios del Valle de Sula durante las festividades decembrinas.

Los vehículos fueron adquiridos con fondos asignados a la Secretaría de Seguridad a través del Presupuesto General de la República, mediante un proceso de licitación pública.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
