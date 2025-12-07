Entregan nuevo lote de motos para fortalecer operativos policiales en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Cortés.

El Valle de Sula fortaleció su capacidad operativa con la presentación de 36 nuevas motocicletas asignadas a las unidades metropolitanas de prevención y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de la región.

La incorporación de esta flota viene a potenciar el recién activado “Plan Navidad Segura 2025”, estrategia orientada a incrementar la presencia policial, agilizar la atención de emergencias y garantizar mayor protección a la población durante la temporada de fin de año, cuando aumenta significativamente el movimiento comercial y la circulación de personas.

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la Jefatura Regional dos, donde cada unidad presentó las motocicletas con su respectivo piloto y copiloto totalmente equipados, listos para iniciar desplazamientos operativos de manera inmediata.

El lote de 36 motocicletas fue asignado de la siguiente manera: • Umep #5 Guamilito, cuatro; Umep #6 Chamelecón, cuatro; Umep #7 Sunseri: cuatro; Umep #8 Rivera Hernández, cuatro; Umep #9 La Lima, cuatro; Dnvt La Lima, dos; Umep 10 Choloma, cuatro; Dnvt Choloma, dos; Umep #11 El Progreso, cuatro; Dnvt El Progreso, dos; Dnvt Villanueva, dos.