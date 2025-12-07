Abusaba de nieta y la amenazaba con matar a sus padres si lo denunciaba

Tegucigalpa, Honduras, Honuras.

Un hombre de 63 años, a quien se le atribuye la presunta responsabilidad de agresión sexual en perjuicio de su nieta de 14 años, fue capturado por investigadores de la DPI, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en la colonia El Espinal, aldea de Amarateca, Francisco Morazán.

Según la información recibida por parte de los agentes de investigación, los hechos ocurrieron en el año 2020, cuando la menor acompañaba a su madre a realizar trabajos en la escuela de esa misma localidad.

Aprovechando el momento que ella se quedaba a solas, el ahora imputado le manifestó que ya se estaba poniendo bonita, por lo que comenzó a tocarla encima de la ropa y sus partes íntimas.

Según expresó la víctima, esto sucedió en reiteradas ocaciones desde que tenía nueve años, pero que no había contado a su familia lo que pasaba porque su abuelo la tenía amenazada con matar a sus padres, y que a ella la enviaría a un orfanato si lo delataba.

Luego de los hechos, un equipo policíal comenzó una exhaustiva investigación para recabar pruebas y aprehender al sospechoso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fue hasta el 28 de septiembre de este año cuando el Juzgado de Letras de Penal de la sección judicial de Tegucigalpa solicitó darle formal captura por suponerlo responsable del delito de otras agresiónes sexuales agravadas. El detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el debido proceso