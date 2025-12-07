Capturan a 3 hermanos que mataron con saña a dos mujeres en Lempira

Gracias, Lempira.

Tres hermanos, presuntos responsables de quitarles la vida a dos mujeres el pasado 1 de diciembre en la aldea Quebrada Onda, municipio de Piraera, fueron capturados por la Dirección Policial de Investigaciones, la Unidad Departamental de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.

La detención se efectuó mediante un allanamiento ejecutado por agentes en el barrio El Centro. Los arrestados fueron identificados miembros de una misma familia, en edades de 29, 26 y 24 años, todos originarios y residentes en el mismo sector donde se llevó a cabo la operación policial.

Según el expediente investigativo, el 1 de diciembre se recibió una denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencias 911, informando que en la aldea de Quebrada Onda se encontraban dos mujeres muertas.

Posteriormente se conformó un equipo de investigadores especialistas en Delitos Contra la Vida de la DPI para verificar la información. Una vez al llegar al lugar se logró constatar la veracidad de los hechos y comenzaron a realizar las respectivas diligencias investigativas del caso para dar con el paradero de los implicados en el horrendo crimen.

Según la información recabada por parte de los agentes encargados del caso, un testigo protegido manifestó que en horas de la noche se dirigía a su casa en su motocicleta cuando se encontró con los sospechosos, quienes le hicieron señal de parada y uno de ellos portando un arma de fuego lo obligaron a trasladar a dos mujeres identificadas como Kensi Martínez y Yesica Sánchez hacia el lugar donde ellos se encontraban.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas en motocicletas hasta la zona conocida como Quebrada Onda, un terreno abandonado.

Él se mantuvo a cierta distancia, oculto entre la maleza, desde donde observó cuando los individuos dispararon contra una de las mujeres.

Del mismo modo, vio cómo otro de los implicados atacó con un arma blanca tipo cuchillo a la segunda víctima, causándole la muerte.

También presenció cuando rociaron gasolina sobre ambos cuerpos y les prendieron fuego. Dominado por el temor de ser descubierto, emprendió la huida del lugar.