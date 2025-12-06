Tragedia: Niña de tres años muere al caer a pila en Ocotepeque

La comunidad de El Berrinche en La Encarnación, Ocotepeque, permanece sumida en una terrible tristeza tras la muerte accidental de la niña Anais Mejía, de apenas tres años.
De acuerdo con información preliminar, la menor se encontraba en su vivienda mientras sus padres realizaban labores del hogar.
Al notar que la pequeña no estaba cerca, iniciaron su búsqueda. Minutos después, la hallaron dentro de la pila, ya sin signos de vida.
El hecho ha generado consternación entre familiares, vecinos y pobladores del municipio, quienes lamentan profundamente esta pérdida irreparable y acompañan en duelo a la familia Mejía.