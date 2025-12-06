  1. Inicio
  2. · Sucesos

Tragedia: Niña de tres años muere al caer a pila en Ocotepeque

Cuando los padres de la pequeña Anaís Mejía la hallaron, ya no presentaba signos vitales

Tragedia: Niña de tres años muere al caer a pila en Ocotepeque

Foto en vida de la pequeña Anaís Mejía.
La Encarnación, Ocotepeque

La comunidad de El Berrinche en La Encarnación, Ocotepeque, permanece sumida en una terrible tristeza tras la muerte accidental de la niña Anais Mejía, de apenas tres años.

De acuerdo con información preliminar, la menor se encontraba en su vivienda mientras sus padres realizaban labores del hogar.

Video del accidente en que murió una persona en SPS

Al notar que la pequeña no estaba cerca, iniciaron su búsqueda. Minutos después, la hallaron dentro de la pila, ya sin signos de vida.

El hecho ha generado consternación entre familiares, vecinos y pobladores del municipio, quienes lamentan profundamente esta pérdida irreparable y acompañan en duelo a la familia Mejía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias