Presidente Asfura a la cúpula militar: "Vamos a demostrar cambios y fortalecimiento de las FFAA"

Tegucigalpa.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, participó en una reunión de alto nivel en la Fuerza Aérea Hondureña, donde destacó la "importancia del profesionalismo, la unidad y la defensa de la soberanía nacional". El mandatario estuvo como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”, celebrada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) , en el marco de una reunión de información de comando junto a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, el mandatario hondureño expresó su reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas. “Hoy estamos aquí reunidos y es para mí un alto honor estar con ustedes y poder representarlos de la mejor manera posible. No tengan duda de que vamos hacia adelante en el servicio a la patria, porque eso solo lo logra un gran equipo”, comenzó diciendo Asfura.

El presidente subrayó la necesidad de "continuar fortaleciendo la institución militar en los próximos años". “Estoy seguro de que, a través de estos cuatro años, vamos a demostrar cambios y fortalecimiento en las Fuerzas Armadas: más profesionalismo, mayor capacitación y un fortalecimiento institucional que realmente necesitamos cada día”, afirmó.