Presidente Asfura a la cúpula militar: "Vamos a demostrar cambios y fortalecimiento de las FFAA"

Nasry Asfura, presidente de Honduras, participó en una reunión de alto nivel en la Fuerza Aérea Hondureña, donde destacó la "importancia del profesionalismo, la unidad y la defensa de la soberanía nacional".
El mandatario estuvo como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”, celebrada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) , en el marco de una reunión de información de comando junto a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas.
Durante su intervención, el mandatario hondureño expresó su reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas.
“Hoy estamos aquí reunidos y es para mí un alto honor estar con ustedes y poder representarlos de la mejor manera posible. No tengan duda de que vamos hacia adelante en el servicio a la patria, porque eso solo lo logra un gran equipo”, comenzó diciendo Asfura.
El presidente subrayó la necesidad de "continuar fortaleciendo la institución militar en los próximos años".
“Estoy seguro de que, a través de estos cuatro años, vamos a demostrar cambios y fortalecimiento en las Fuerzas Armadas: más profesionalismo, mayor capacitación y un fortalecimiento institucional que realmente necesitamos cada día”, afirmó.
"Debemos prepararnos técnicamente y formarnos cada vez mejor para defender nuestra patria. De eso no tengan duda: en mí encontrarán un compromiso firme durante estos cuatro años ", señaló.
Asimismo, resaltó los valores que deben guiar a la institución militar. “Jerarquía, unidad y respeto son principios que debemos mantener siempre. Estoy convencido de que el respeto es la base para convivir y para hacer aún más grandes nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó el mandatario, al tiempo que recordó que el objetivo común es fortalecer y dignificar a Honduras.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, reafirmó el "compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución y el orden democrático del país".
“Obedecemos órdenes legales en base a la Constitución de la República, en su artículo 272, que establece que las Fuerzas Armadas son una institución permanente, obediente y no deliberante, instituida para la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país ”, expresó.
“No lo podemos hacer sin nuestra trilogía: lealtad, honor y sacrificio. Lealtad a la Constitución, a nuestra bandera ya nuestro pueblo hondureño”, cerró.