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Presidente Asfura a la cúpula militar: "Vamos a demostrar cambios y fortalecimiento de las FFAA"

Durante su intervención, el mandatario hondureño expresó su reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas

Presidente Asfura a la cúpula militar: Vamos a demostrar cambios y fortalecimiento de las FFAA

El mandatario estuvo como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”.
Tegucigalpa.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, participó en una reunión de alto nivel en la Fuerza Aérea Hondureña, donde destacó la "importancia del profesionalismo, la unidad y la defensa de la soberanía nacional".

El mandatario estuvo como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”, celebrada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) , en el marco de una reunión de información de comando junto a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas.

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Durante su intervención, el mandatario hondureño expresó su reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas.

“Hoy estamos aquí reunidos y es para mí un alto honor estar con ustedes y poder representarlos de la mejor manera posible. No tengan duda de que vamos hacia adelante en el servicio a la patria, porque eso solo lo logra un gran equipo”, comenzó diciendo Asfura.

El mandatario estuvo como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”.

El mandatario estuvo como invitado de honor en la ceremonia y protocolo militar “200 Años al Servicio de la Patria”.

El presidente subrayó la necesidad de "continuar fortaleciendo la institución militar en los próximos años".

“Estoy seguro de que, a través de estos cuatro años, vamos a demostrar cambios y fortalecimiento en las Fuerzas Armadas: más profesionalismo, mayor capacitación y un fortalecimiento institucional que realmente necesitamos cada día”, afirmó.

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"Debemos prepararnos técnicamente y formarnos cada vez mejor para defender nuestra patria. De eso no tengan duda: en mí encontrarán un compromiso firme durante estos cuatro años ", señaló.

Asimismo, resaltó los valores que deben guiar a la institución militar. “Jerarquía, unidad y respeto son principios que debemos mantener siempre. Estoy convencido de que el respeto es la base para convivir y para hacer aún más grandes nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó el mandatario, al tiempo que recordó que el objetivo común es fortalecer y dignificar a Honduras.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, reafirmó el "compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución y el orden democrático del país".

“Obedecemos órdenes legales en base a la Constitución de la República, en su artículo 272, que establece que las Fuerzas Armadas son una institución permanente, obediente y no deliberante, instituida para la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país ”, expresó.

“No lo podemos hacer sin nuestra trilogía: lealtad, honor y sacrificio. Lealtad a la Constitución, a nuestra bandera ya nuestro pueblo hondureño”, cerró.


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Redacción La Prensa
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