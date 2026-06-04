  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a joven en un pasaje de la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del joven asesinado

Asesinan a joven en un pasaje de la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández

El crimen se registró durante la madrugada de este jueves en la colonia 6 de Mayo, del sector Rivera Hernández.

Fotografía: Cortesía
SAN PEDRO SULA

En horas de la madrugada de este jueves, un joven fue asesinado en un pasaje de la colonia 6 de Mayo, en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

El hecho violento fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones en el sector durante la madrugada.

Un hombre muerto y otro herido en ataque armado en bulevar del Norte

Al lugar se desplazaron agentes policiales, quienes acordonaron la escena del crimen mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico del cuerpo encontrado en la vía pública.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del ahora occiso, quien permanece como desconocido.

Asimismo, se desconoce el paradero de el o los responsables del crimen, por lo que autoridades iniciaron con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias