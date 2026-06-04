Asesinan a joven en un pasaje de la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández

SAN PEDRO SULA

El hecho violento fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones en el sector durante la madrugada.

En horas de la madrugada de este jueves, un joven fue asesinado en un pasaje de la colonia 6 de Mayo, en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

Al lugar se desplazaron agentes policiales, quienes acordonaron la escena del crimen mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico del cuerpo encontrado en la vía pública.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del ahora occiso, quien permanece como desconocido.

Asimismo, se desconoce el paradero de el o los responsables del crimen, por lo que autoridades iniciaron con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.