  1. Inicio
  2. · Sucesos

Un hombre muerto y otro herido en ataque armado en bulevar del Norte de San Pedro Sula

De momento, las víctimas no han sido identificadas

Un hombre muerto y otro herido en ataque armado en bulevar del Norte de San Pedro Sula

El tramo de Choloma a San Pedro Sula ha sido cerrado. Se sugiere a la población que tome vías alternas.

San Pedro Sula

Un hombre muerto y otro gravemente herido dejó un ataque armado este jueves en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula.

De momento, las víctimas no han sido identificadas.

Según los primeros datos recolectados, el suceso se habría registrado en horas de la madrugada, cerca del Seguro Social.

En medio del pavimento se halla el cuerpo de un hombre, el cual tiene puesto un casco de motocicleta; sin embargo, próximo a la escena no se halla el vehículo. Por su parte, el herido fue llevado a un centro asistencial.

Personas cercanas a la escena de los hechos relataron que escucharon varios balazos. Hasta este instante, las autoridades no han proporcionado más detalles, por lo que se espera que lo hagan en las próximas horas.

El tramo de Choloma a San Pedro Sula ha sido cerrado por la Policía Nacional debido al violento suceso. Se sugiere a la población que tome vías alternas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias