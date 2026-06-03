Pareja de Elvia Gómez no la dejaba publicar fotos en Facebook

Cortés, Honduras

La muerte de Elvia Mercedes Gómez López, de entre 30 y 35 años, ha revelado un entorno marcado por el control, los celos y la violencia, según testimonios de vecinos y las primeras investigaciones policiales.

Elvia Gómez fue encontrada sin vida la mañana del miércoles 3 de junio dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, Cortés, tras una alerta al sistema de emergencias 911.

De acuerdo con la Policía Nacional, el principal sospechoso del crimen es su pareja sentimental, Daniel Antonio Meraz Cáceres, quien actualmente es buscado mediante operativos de captura en distintos sectores del departamento.

El subcomisario Ibrahim Maldonado informó que, al llegar a la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima en su dormitorio, y confirmó que la principal hipótesis apunta a una muerte violenta presuntamente por estrangulación.

Sin embargo, vecinos de la comunidad relataron que la relación estaba marcada por un fuerte control por parte del sospechoso, quien, según dijeron, era extremadamente celoso y no permitía que Elvia Gómez publicara fotografías ni contenido en redes sociales.

“Él no la dejaba subir nada a Facebook, ni fotos ni estados”, comentaron residentes del sector, quienes además aseguraron que en la vivienda eran frecuentes los gritos y discusiones.

Los vecinos también afirmaron que en varias ocasiones se escuchaban golpes provenientes del interior de la casa, lo que generaba preocupación, aunque pocos se atrevían a intervenir.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen habría ocurrido en medio de un episodio de celos, mientras la pareja se encontraba sola en la vivienda y los hijos de la víctima estaban en la escuela.