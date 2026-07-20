Contrapropuestas entrampan negociación de las reformas a la Ley Eléctrica

Tegucigalpa, Honduras

Los diputados regresan este martes 21 de julio a sus labores en el Congreso Nacional después del receso legislativo, con la negociación de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica todavía entrampada por la falta de contrapropuestas de las diferentes bancadas. El proyecto permanece sin avanzar debido a que las fuerzas políticas solicitaron más tiempo para revisar el dictamen y presentar cambios a los artículos que consideran necesarios antes de llevarlo a votación. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, aseguró que el Legislativo continúa esperando esas propuestas para incorporarlas al proceso de construcción de consensos. “Estamos esperando porque así lo pidieron los partidos políticos, presentar contrapropuestas. Son reformas para mejorar ciertos artículos, pero la ley en general está prácticamente consensuada”, afirmó.

Según el parlamentario, las observaciones serán analizadas por la comisión dictaminadora y posteriormente corresponderá al pleno decidir cuáles serán incluidas en la versión final del proyecto. La falta de propuestas concretas mantiene frenado el debate, pese a que el oficialismo ha señalado que existe acuerdo sobre buena parte del contenido de la iniciativa. Ledezma explicó que el Congreso respetará el plazo solicitado por las bancadas, pero advirtió que, si las contrapropuestas no son presentadas, los diputados deberán retomar la discusión y someter el dictamen a consideración del pleno. “Vamos a esperar el tiempo prudencial que ellos pidieron para hacer estas contrapropuestas. Si no llegan, volveremos a sentarnos y el tema se someterá al pleno, pero primero vamos a respetar el acuerdo alcanzado”, manifestó.

Buscan los votos necesarios

El secretario del Legislativo dijo que el objetivo es conseguir al menos 65 votos para aprobar las reformas, aunque reconoció que el Partido Libertad y Refundación ya anunció que no acompañará la iniciativa. “Espero, y ese es el anhelo, que al final logremos los 65 votos o más para hacer estas reformas que requiere la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, expresó. Ledezma sostuvo que el proyecto debe ser enriquecido con las propuestas de los partidos políticos, pero insistió en que el Congreso no puede postergar indefinidamente una decisión sobre la situación financiera y operativa de la estatal eléctrica.

Niega privatización de la Enee

El diputado reiteró que las reformas no contemplan la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y aseguró que la institución continuará bajo propiedad del Estado. “La Enee no va a ser privatizada. La Enee es de los hondureños y seguirá siendo de nosotros los hondureños, pero tenemos que hacer algo para enmendar esa enorme pérdida”, sostuvo. Ledezma afirmó que la empresa pierde alrededor de L50 millones diarios, una situación que, según explicó, repercute en las tarifas, los apagones y la calidad del servicio que reciben los usuarios.