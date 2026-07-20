INP pagará casi L85 millones por escáneres para cárceles

Inversiones Salam solicitó el 27 de noviembre de 2025 una ampliación del plazo contractual hasta el <b>15 de marzo de 2026</b>, debido a retrasos relacionados con su cadena de suministro.La empresa argumentó demoras en la fabricación, disponibilidad y entrega internacional de los equipos correspondientes a los escáneres corporales y a los escáneres para objetos.La ampliación no implica, en las páginas compartidas, una nueva compra ni un aumento en el valor inicial del contrato. Lo que autoriza el decreto es una modificación del plazo para permitir que la compañía complete la entrega e instalación del equipamiento contratado.Las autoridades penitenciarias emitieron dictámenes favorables para continuar el proyecto, pero también establecieron que debían aplicarse las sanciones correspondientes por el incumplimiento del plazo inicialmente acordado, conforme a la Ley de Contratación del Estado.