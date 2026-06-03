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Matan a enfermera dentro de su casa en San Manuel, Cortés

El repudiable hecho en contra de Elvia Gómez ocurrió en la colonia Santa Fe. El principal sospechoso es su esposo, quien la habría estrangulado

Matan a enfermera dentro de su casa en San Manuel, Cortés

La mujer fue identificada como Elvia Mercedes Gómez.

San Manuel

Un repudiable hecho violento ha conmocionado a los habitantes de la colonia Santa Fe de San Manuel, Cortés, luego de que un hombre presuntamente asesinara a su esposa en el interior de su vivienda.

La víctima respondía al nombre de Elvia Mercedes Gómez, una conocida enfermera que actualmente se desempeñaba laborando en una farmacia de la zona; por su parte, el presunto victimario fue identificado como Daniel Antonio Meraz Cáceres.

De acuerdo con los informes preliminares, el sangriento suceso ocurrió en horas en que la mujer se encontraba completamente sola en el inmueble.

Asimismo, se apunta a que el crimen se desencadenó a raíz de una discusión de pareja. Presuntamente, un fuerte arrebato de celos por parte del cónyuge motivó el altercado verbal, el cual escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física en la que la mujer murió por estrangulamiento.

Tras cometer el crimen, el homicida huyó de la escena con rumbo desconocido, dejando el cuerpo sin vida de la mujer sobre la cama.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y patrullas preventivas han desplegado un operativo de búsqueda del sospechoso, para que responda ante la justicia.

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Redacción La Prensa
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