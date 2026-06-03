Las historias de las víctimas del accidente de la volqueta

Tegucigalpa, Honduras

Las circunstancias de sus vidas, por distintas razones, los llevaron a coincidir en un mismo lugar. Sin saberlo, su destino quedó ligado a la tragedia ocurrida el lunes a las 12:20 del mediodía en la carretera al oriente de la capital. Una de las víctimas fue la escolar Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez. Ese día no asistió a clases en la Escuela República de Paraguay, ubicada en la colonia Bella Oriente, debido al paro de labores anunciado por el gremio magisterial.

Por esa razón, su madre, Cecilia Rodríguez, decidió no enviarla a la escuela y llevarla consigo a la cafetería de su propiedad, situada en el lugar donde ocurrió el fatal accidente. Otra de las víctimas fue Evelyn Yasmín Irías Hernández, quien tenía poco más de un mes de haber regresado deportada de Estados Unidos junto con su esposo y sus dos hijas. La familia retornó a Honduras después de que el Gobierno estadounidense les suspendiera sus permisos de trabajo. Ese lunes, Evelyn acompañaba a su cuñada, Denia Marisol Ramírez Ortiz, quien tenía libre en el salón de belleza donde laboraba, ubicado en un reconocido centro comercial de la capital. Según se conoció, Denia invitó a Evelyn a acompañarla a una llantera cercana a su vivienda para reparar una de las llantas de su vehículo. Ambas se encontraban en ese lugar cuando fueron embestidas por la volqueta. Isaac Alejandro Pérez Cruz trabajaba en la llantera donde Denia y Evelyn habían llegado para reparar el neumático. Mientras atendía a las clientas, fue una de las primeras personas alcanzadas por el pesado vehículo. A pocos metros se encontraba Juan José Ávila Flores, quien laboraba en un área utilizada para almacenar distintos tipos de metal que eran adquiridos a recolectores en pequeña escala. Aunque ambos estaban cerca de la orilla de la calle, no lograron percatarse de que el vehículo de carga se dirigía hacia ellos. Ambos fallecieron de manera instantánea.

Desde Sabanagrande

Ismael Centeno Hernández había llegado desde el municipio de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán, para realizar un trabajo de soldadura en uno de los talleres que operaban en el sector, donde funcionaban cuatro negocios. Por su parte, José Leonidas Herrera Baquedano era propietario de un taller de reparación de motocicletas y de una pequeña tienda de repuestos, ambos establecimientos ubicados uno junto al otro.

Se conoció que la esposa de Herrera Baquedano había viajado el pasado 29 de mayo a España para visitar a familiares. Tras enterarse de la tragedia, regresó de inmediato a Honduras y ayer llegó al país para participar en las honras fúnebres de su esposo. Herrera Baquedano era originario de Danlí, El Paraíso, pero desde hacía varios años residía en Tegucigalpa, donde se dedicaba a la mecánica de motocicletas y a la venta de repuestos. Una de las víctimas del accidente es Osmín Donaldo Gutiérrez Cáceres, conductor de la volqueta que transportaba grava desde el oriente del país. Era originario de El Jicarito, en el municipio de San Antonio de Oriente, aunque residía en la aldea Las Mesas.

Sepelios

Este miércoles en horas de la mañana serán sepultadas seis de las ocho víctimas en diferentes cementerios de la capital. En el caso de Osmín Gutiérrez, sus restos fueron trasladados a su natal El Jicarito, mientras que los de Ismael Centeno Hernández fueron llevados a Sabanagrande, municipio del que era originario. De las 11 personas que resultaron heridas en el accidente y fueron ingresadas al Hospital Escuela, 10 ya recibieron el alta médica. La única paciente que permanece hospitalizada es Cecilia Rodríguez, madre de la niña Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez. Mientras tanto, en el lugar donde se estrelló la volqueta, entre los kilómetros uno y dos de la carretera hacia el oriente del país, a la altura de la colonia Villa Nueva, continuaban ayer las labores de remoción de escombros.

Sin licencia

La volqueta que provocó la tragedia salió cargada de grava desde el río Yeguare, en Yuscarán, y recorrió más de 50 kilómetros hasta la capital. El pesado vehículo terminó estrellándose en la carretera al oriente.