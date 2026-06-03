Última petición y perdón a sus padres: ¿qué decía la carta que dejó Violeth?

Los familiares de Violeth Acosta han tratado de comprender qué ocurrió en las horas previas a la muerte de la adolescente de 14 años. En medio del dolor y la incertidumbre, un hallazgo realizado después de su sepelio se convirtió en uno de los momentos más duros para sus seres queridos.
Se trata de una carta que la menor dejó antes de tomar la fatal decisión y que fue encontrada por sus padres horas después de haber sido enterrada. La existencia de la carta fue confirmada por su madre, quien relató que descubrir aquellas palabras representó uno de los episodios más difíciles desde la pérdida de su hija.
Antes de conocer el contenido completo de la carta, la familia ya había tomado una decisión que, sin imaginarlo, coincidía con uno de los deseos expresados por la adolescente en el mensaje.
Violeth fue sepultada junto a un peluche de Hello Kitty que la acompañó durante buena parte de su niñez y adolescencia. Según explicó su madre, el muñeco tenía un valor sentimental especial para la joven.
De acuerdo con el relato la madre, quien dio una entrevista al medio JB Noticias, la carta incluía una petición. Además de pedir perdón por lo sucedido, la menor manifestó su deseo de que el peluche permaneciera junto a ella.
La madre contó que encontró la nota después del entierro, pero afirmó que había decidido colocar el muñeco entre las pertenencias de su hija porque sentía que debía acompañarla para siempre.
Tanto el padre como la madre señalaron que el peluche era uno de los objetos más importantes para Violeth. Indicaron que la adolescente dormía con él todas las noches y pocas veces se separaba del mismo.
Por otro lado, Henry Osvaldo Acosta, padre de la menor, rechazó las versiones que intentan relacionar la muerte de su hija con el asesinato de Víctor Fiallos, director del centro educativo donde ella cursaba sus estudios.
El docente fue encontrado sin vida en su oficina dentro del instituto un día después de la tragedia familiar. Su cuerpo presentaba un lazo alrededor del cuello y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades policiales.
Acosta aseguró que tanto él como otros integrantes de su familia están dispuestos a colaborar con cualquier diligencia o investigación que desarrollen los organismos de seguridad para esclarecer ambos hechos.
Mientras tanto, investigadores vinculados al caso revelaron a LA PRENSA que una de las principales líneas de investigación considera la posibilidad de que el homicidio del director tenga relación con la muerte de la estudiante.