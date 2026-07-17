Nasry Asfura no propuso aplicar el servicio militar obligatorio en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, haber propuesto la implementación del servicio militar obligatorio en el país.
Sin embargo, esta información es falsa. No existen registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que respalden la supuesta propuesta atribuida a Asfura.
Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno, confirmó a EH Verifica que tal afirmación es falsa.
"Servicio militar obligatorio" .Nasry Asfura Presidente de Honduras.”, cita textualmente la descripción de una publicación de Facebook difundida desde el 13 de julio de 2026.
El servicio militar en Honduras es la participación de ciudadanos en actividades de formación, capacitación y apoyo dentro de las Fuerzas Armadas.
En los últimos días ha surgido el debate sobre el posible regreso del servicio militar obligatorio, debido a propuestas y opiniones expresadas por algunos diputados y sectores políticos que consideran necesario abrir nuevamente la discusión sobre este modelo militar.
Entre los argumentos mencionados resaltan la implementación de disciplina, el fomento del amor a la patria y la reducción de los índices de criminalidad en el país.
Por otra parte, distintos sectores consideran que los jóvenes necesitan mejores oportunidades educativas y que solo quienes tengan vocación para el servicio militar deberían tener la oportunidad de pertenecer a la institución.
No se ha planteado
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + servicio militar obligatorio”, no se encontraron resultados en medios de comunicación que respalden la afirmación difundida en la publicación viral.
Asimismo, una revisión de la página web del Gobierno de Honduras y de sus cuentas en Facebook, Instagram TikTok y X no encontró evidencia que sustente la versión que circula en redes sociales.
LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales de Nasry Asfura en Facebook, Instagram y X, sin hallar publicaciones, declaraciones o comunicados en los que el mandatario haya planteado aplicar el servicio militar obligatorio.
Adicionalmente, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno, confirmó a LA PRENSA Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa.
Sin reforma a la Constitución
Ante esta situación, el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, aclaró a través de una entrevista transmitida por el medio de comunicación HCH que el servicio militar actualmente se mantiene de manera voluntaria.
Así lo establece el artículo 276 de la Constitución de la República, el cual menciona que los ciudadanos entre los 18 y 30 años prestarán servicio militar de manera voluntaria durante tiempos de paz.
El servicio militar obligatorio en Honduras fue abolido en 1994. Esta medida se llevó a cabo mediante una reforma constitucional y un decreto ejecutivo emitido durante la administración del expresidente Carlos Roberto Reina.
Aunque actualmente el servicio militar es voluntario, la Constitución estipula que, en caso de guerra internacional, conflicto armado o una emergencia que ponga en riesgo la soberanía e independencia nacional, el Estado podrá convocar a los ciudadanos para participar en la defensa del país.
En caso de buscar modificar el modelo actual de servicio militar, no bastaría con una declaración presidencial, ya que implicaría cambios al marco jurídico vigente que tendrían que ser discutidos y aprobados por mayoría calificada, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución.
En conclusión, es falso que el presidente Nasry Asfura haya propuesto la implementación del servicio militar obligatorio en el país.