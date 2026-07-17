Es falso que el alcalde de Yuscarán promocionó la apertura de un bar en la alcaldía

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que muestra un arte gráfico que muestra al alcalde de Yuscarán, Johny Carrasco, junto a un supuesto anuncio de un establecimiento llamado “Bar Yuscarán”, en el que supuestamente el edil promociona un bar localizado en la Alcaldía Municipal de Yuscarán. Sin embargo, esto es falso. Tras una revisión en las distintas fuentes, no se encontró evidencia de que Carrasco, ni la alcaldía de Yuscarán, haya difundido ese contenido. Asimismo, el edil confirmó a LA PRENSA Verifica que no se ha aperturado un bar en las instalaciones municipales. “¡SE ARMÓ EL TRAGO EN YUSCARÁN! Si andas buscando el verdadero ambiente y quitarte el estrés de la semana, Bar Yuscarán es el punto exacto” dice el texto de una imagen de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 12 de julio de 2026.

El 11 de julio, se viralizó un video en el que aparece el alcalde de Yuscarán, Johny Carrasco, junto a varias personas mientras consumen bebidas alcohólicas dentro de un salón de la municipalidad. La difusión del material generó cuestionamientos en redes sociales sobre el uso de instalaciones públicas para una actividad de ese tipo, como lo informó EL HERALDO. Tras la publicación del clip, Carrasco confirmó mediante un comunicado difundido en sus redes sociales que las imágenes eran reales. El edil explicó que el material fue grabado al finalizar las actividades del Festival del Mango y ofreció disculpas a la población por haber permitido la reunión dentro de un recinto municipal. Posteriormente, como informó EL HERALDO, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó que se investigara el caso y que se aplicaran las sanciones correspondientes si así lo determinaban las instancias correspondientes.

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