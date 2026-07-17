Habrá feriado en Lempira para conmemorar el legado del Señor de la Sierra

San Pedro Sula, Honduras

Las instituciones públicas del departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, suspenderán labores el próximo lunes 20 de julio, con motivo de la celebración del Día de la Identidad Nacional. El asueto fue anunciado por la Gobernación Departamental de Lempira, que explicó que la medida busca promover las tradiciones cívicas, recordar las raíces históricas del país y fortalecer el orgullo de ser hondureños. La disposición está dirigida específicamente a las instituciones públicas que funcionan en los 28 municipios del departamento. El comunicado no establece que el descanso sea obligatorio para las empresas privadas ni para el resto del territorio nacional. Las autoridades exhortaron a la población a participar de manera cívica y respetuosa en las actividades programadas para rendir homenaje al cacique Lempira, considerado uno de los principales símbolos de resistencia y valentía en la historia hondureña.

Cada 20 de julio, Honduras conmemora el Día de la Identidad Nacional y recuerda las hazañas del líder indígena que encabezó la lucha de los pueblos lencas contra el avance de los conquistadores españoles durante la década de 1530. Según la guía oficial de héroes y símbolos patrios de la Secretaría de Educación, el nombre Lempira significa “Señor de la Sierra” o “señor del cerro”. Desde el cerro Cerquín organizó la resistencia y logró unir a diferentes comunidades indígenas frente a las tropas españolas. La versión tradicional sostiene que reunió a cerca de 30,000 combatientes procedentes de unos 200 pueblos y que murió en 1537, presuntamente durante una emboscada o negociación con los españoles. Sin embargo, documentos históricos también presentan una narración distinta sobre su muerte. La llamada probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, redactada en 1558 y recuperada siglos después por investigadores hondureños, indica que Lempira habría muerto durante un combate directo. La propia Secretaría de Educación reconoce que ambas versiones forman parte del debate histórico sobre el final del cacique. Más allá de esas diferencias, su figura quedó arraigada en la identidad nacional. El departamento de Gracias cambió su nombre a Lempira, la moneda hondureña fue denominada oficialmente lempira en 1931 y su imagen aparece en el billete de un lempira.