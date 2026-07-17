Caen presuntos integrantes de Los Kiwis ligados al Cártel del Diablo

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a tres personas, presuntamente integrantes de la banda delictiva Los Kiwis, durante un allanamiento de morada ejecutado en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro.
La acción policial se desarrolló en una vivienda ubicada en la colonia Díaz Chávez, sector 3.
De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era utilizado presuntamente como centro de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, además de armas de fuego vinculadas a la estructura criminal.
Durante el operativo fueron capturados tres presuntos integrantes clave de la banda: dos hombres y una mujer, con edades de 46, 23 y 36 años, todos residentes del sector intervenido.
Según los informes policiales, los miembros de Los Kiwis operarían en presunta coordinación con la organización criminal conocida como Cartel del Diablo.
Asimismo, las investigaciones de las autoridades señalan que los detenidos presuntamente estarían involucrados de manera paralela en actividades relacionadas con hechicería.
Durante la inspección de la vivienda, los agentes de la DPI decomisaron varias evidencias que, según las autoridades, estarían vinculadas con las actividades ilícitas investigadas.
Entre los indicios encontrados se encuentran dos pistolas, ambas con sus respectivos cargadores y un total de 24 cartuchos sin percutir; una bolsa plástica con 850 bolsitas transparentes que contenían polvo blanco, supuesta cocaína; cinco mil lempiras en billetes de diferentes denominaciones, presuntamente producto de la venta de narcóticos.
También decomisaron seis teléfonos celulares; una computadora portátil y un dispositivo utilizado presuntamente para el monitoreo y vigilancia de la zona mediante cámaras de seguridad.
Los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego permitida.