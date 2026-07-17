Caen presuntos integrantes de Los Kiwis ligados al Cártel del Diablo

Yoro, Honduras

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a tres personas, presuntamente integrantes de la banda delictiva Los Kiwis, durante un allanamiento de morada ejecutado en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro.

La acción policial se desarrolló en una vivienda ubicada en la colonia Díaz Chávez, sector 3.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era utilizado presuntamente como centro de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, además de armas de fuego vinculadas a la estructura criminal.

Durante el operativo fueron capturados tres presuntos integrantes clave de la banda: dos hombres y una mujer, con edades de 46, 23 y 36 años, todos residentes del sector intervenido.