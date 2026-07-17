Capturan a tres sospechosos por supuesta distribución de droga en Choluteca

Choluteca, Honduras

Las autoridades policiales capturaron a tres hombres tras encontrarles en posesión de tres kilogramos de supuesta cocaína durante un operativo realizado en la ciudad de Choluteca.

La intervención fue ejecutada en una plaza comercial situada en el barrio Los Fuertes, sobre el bulevar Chorotega, por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (7BPMOP), con el apoyo de la Fuerza de Tarea Choluteca y agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Según el informe oficial, los tres ciudadanos fueron requeridos por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.