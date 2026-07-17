Joven cae con 90 kilos de supuestas sustancias ilícitas ocultas en su carro en Cortés

Cortés, Honduras.

Un joven de 23 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, donde además se decomisaron 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el reporte policial, la acción fue realizada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), Comando de Operaciones Especiales (COE), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

El detenido fue identificado como Axel Humberto Cruz Turcios, de 23 años, originario y residente de Choluteca.