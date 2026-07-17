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Joven cae con 90 kilos de supuestas sustancias ilícitas ocultas en su carro en Cortés

La Policía Nacional capturó a un joven de 23 años y decomisó 90 kilos de sustancias ilícitas durante un operativo en Potrerillos, Cortés

Joven cae con 90 kilos de supuestas sustancias ilícitas ocultas en su carro en Cortés

El detenido fue identificado como Axel Humberto Cruz Turcios, de 23 años, originario y residente de San Lorenzo, Choluteca.

 Foto: cortesía
Cortés, Honduras.

Un joven de 23 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, donde además se decomisaron 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el reporte policial, la acción fue realizada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), Comando de Operaciones Especiales (COE), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

El detenido fue identificado como Axel Humberto Cruz Turcios, de 23 años, originario y residente de Choluteca.

Anyi Mejía, la joven acusada de ocultar cuantiosa droga bajo los asientos de un carro en Choluteca

Durante la inspección, las autoridades localizaron 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína, eran trasladados en paquetes rectangulares, los cuales fueron decomisados como parte del procedimiento.

La supuesta droga era trasladada en un vehículo tipo pick-up Ford Ranger, color blanco.

La supuesta droga era trasladada en un vehículo tipo pick-up Ford Ranger, color blanco.

 (Foto: cortesía)

Asimismo, los agentes aseguraron un vehículo tipo pick-up Ford Ranger, color blanco, que presuntamente era utilizado para el traslado de la supuesta droga.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre el destino que tendría el cargamento ni si existen otros involucrados en el caso.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de investigación y determinar las acciones legales correspondientes.

Las autoridades localizaron 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína, eran trasladados en paquetes rectangulares.

Las autoridades localizaron 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína, eran trasladados en paquetes rectangulares.

Las evidencias decomisadas también quedaron bajo custodia de las autoridades para su análisis e incorporación al expediente investigativo.

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Redacción La Prensa
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