Policía Nacional aceptará documentos digitales en la billetera electrónica Bien

Tegucigalpa, Honduras

Los hondureños podrán identificarse ante la Policía Nacional de Honduras utilizando los documentos oficiales almacenados en la Billetera Electrónica Nacional (Bien), sin necesidad de presentar únicamente su versión física. La Dirección General de la Policía Nacional emitió una circular a nivel nacional en la que instruye a todos sus agentes a reconocer como válidos los documentos digitales incorporados en esta plataforma. Entre los primeros documentos que podrán presentarse desde un teléfono móvil se encuentran el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir, el permiso de portación de armas y el carné de extranjero residente en Honduras.

La disposición será aplicada durante patrullajes preventivos, operativos policiales, retenes, controles vehiculares, inspecciones y cualquier procedimiento en el que se requiera identificar a una persona o verificar su documentación. Sin embargo, la sola presentación del documento en la aplicación no será suficiente. Los policías deberán comprobar su autenticidad mediante los mecanismos tecnológicos oficiales de validación y seguridad. La circular establece que los agentes solamente podrán utilizar las herramientas autorizadas para verificar la información contenida en Bien.



También les ordena garantizar la confidencialidad de los datos personales y abstenerse de tomar capturas de pantalla, reproducir información o manipular los documentos mostrados por los ciudadanos. Estas acciones solo podrán realizarse cuando sean expresamente autorizadas por la legislación vigente o por los procedimientos institucionales correspondientes. Los titulares y jefes de las distintas dependencias policiales deberán socializar la medida entre el personal bajo su mando y garantizar su correcta aplicación en todo el territorio nacional.