Presidente Asfura lanza proyecto de Billetera Eléctronica Nacional

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, oficializó este lunes el lanzamiento de la Billetera Electrónica Nacional (Bien), una iniciativa que busca impulsar la transformación digital del país mediante una plataforma tecnológica destinada a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos oficiales.
El proyecto, desarrollado bajo la coordinación de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), apuesta por la modernización de los servicios públicos y busca que los trámites sean más simples, seguros y ágiles para la población mediante el uso de herramientas digitales.
"Todos alguna vez hemos vivido algo al hacer largas filas, cansancio y hoy con la modernización creemos que le vamos ayudar a nuestra gente", destacó el mandatario durante el lanzamiento del moderno programa.
"Estoy seguro que en los próximos meses habrá una billetera electrónica más completa para que cada hondureño nos vaya bien. El estado está para servirles", valoró Asfura.
Asimismo, expresó que existe "gran compromiso de hacer un estado seguro y nuestro plan de ciberseguridad está caminando para salir adelante, para que puedar servirnos y estar al nivel de otros países".
Subrayó que el Estado está con las puertas abiertas a los nuevos retos para mejorar y que cada hondureño sienta que su gobierno está trabajando para mejorar.
"Estamos abriendo un camino donde todos nos vamos a sentir satisfechos y no vamos a descansar para facilitarles la vida y tener un futuro mejor", recalcó el gobernante.
¿Cómo funciona la aplicación móvil?
Bien es una aplicación móvil que permitirá a los hondureños almacenar y presentar sus documentos de identidad de manera digital, con validez legal en Honduras.
La plataforma funciona como una billetera donde los usuarios podrán tener sus credenciales oficiales disponibles desde su teléfono celular.
La aplicación integra inicialmente tres documentos digitales: el Documento Nacional de Identificación Biométrico (DNIB), emitido por el Registro Nacional de las Personas (RNP); la licencia de conducir, otorgada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT); y el permiso de portación de armas, emitido por la Policía Nacional.
El funcionamiento de Bien está basado en un proceso de verificación de identidad. Para activar la billetera digital, los ciudadanos deberán crear una cuenta, registrar su número telefónico, seleccionar el proveedor de identidad correspondiente y realizar una verificación biométrica facial mediante la cámara del dispositivo.
Una vez completado el proceso, el usuario podrá acceder a sus credenciales digitales desde la aplicación. Estas contarán con mecanismos de seguridad como códigos QR encriptados y validación biométrica, con el objetivo de garantizar la autenticidad de los documentos presentados ante instituciones o autoridades.
Las autoridades explicaron que la plataforma utilizará diferentes capas de protección tecnológica para resguardar la información de los usuarios, incluyendo cifrado de datos y sistemas de autenticación que permitirán que cada persona tenga control sobre sus documentos digitales.
Además del DNI Biométrico para ciudadanos hondureños, Bien contempla la incorporación del Carnet Electrónico de Residencia (CERe) para extranjeros con residencia legal en Honduras, mediante la integración con el Instituto Nacional de Migración (INM).
El Gobierno señaló que esta herramienta forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios públicos, con la intención de reducir procesos presenciales y brindar a los ciudadanos una alternativa moderna para identificarse y acceder a sus documentos oficiales.
La Billetera Electrónica Nacional estará disponible de forma gratuita para ciudadanos hondureños y extranjeros residentes, mediante dispositivos con sistemas operativos Android e iOS, según la información proporcionada por la Diger.