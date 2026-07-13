Presidente Asfura lanza proyecto de Billetera Eléctronica Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, oficializó este lunes el lanzamiento de la Billetera Electrónica Nacional (Bien), una iniciativa que busca impulsar la transformación digital del país mediante una plataforma tecnológica destinada a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos oficiales. El proyecto, desarrollado bajo la coordinación de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), apuesta por la modernización de los servicios públicos y busca que los trámites sean más simples, seguros y ágiles para la población mediante el uso de herramientas digitales.

"Todos alguna vez hemos vivido algo al hacer largas filas, cansancio y hoy con la modernización creemos que le vamos ayudar a nuestra gente", destacó el mandatario durante el lanzamiento del moderno programa. "Estoy seguro que en los próximos meses habrá una billetera electrónica más completa para que cada hondureño nos vaya bien. El estado está para servirles", valoró Asfura. Asimismo, expresó que existe "gran compromiso de hacer un estado seguro y nuestro plan de ciberseguridad está caminando para salir adelante, para que puedar servirnos y estar al nivel de otros países". Subrayó que el Estado está con las puertas abiertas a los nuevos retos para mejorar y que cada hondureño sienta que su gobierno está trabajando para mejorar. "Estamos abriendo un camino donde todos nos vamos a sentir satisfechos y no vamos a descansar para facilitarles la vida y tener un futuro mejor", recalcó el gobernante.

¿Cómo funciona la aplicación móvil?