Gobierno acelera ejecución del Presupuesto General 2026: ya invirtió L48,000 millones

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura acelera la ejecución del Presupuesto General de la República 2026 con énfasis en inversión pública, infraestructura, salud y proyectos orientados a generar resultados visibles para la población hondureña. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que, aunque el presupuesto fue aprobado y publicado hasta el 27 de abril, la ejecución ya alcanza entre el 34% y 35%, un porcentaje que, según dijo, supera el registrado para el mismo período durante los últimos cinco ejercicios fiscales. El funcionario explicó que la aprobación tardía del instrumento presupuestario redujo el margen de acción del Gobierno, ya que prácticamente se perdió un tercio del año fiscal antes de que las instituciones pudieran operar con el presupuesto vigente.

“Nosotros perdimos prácticamente un tercio del año fiscal. Apenas tenemos dos meses desde que entró en vigencia el presupuesto, pero ya estamos acelerando la ejecución”, señaló Hernández Hércules. A pesar de ese retraso, Finanzas aseguró que la administración mantiene como prioridad impulsar los recursos destinados a inversión pública, que este año ascienden a unos 48,000 millones de lempiras, una de las mayores asignaciones orientadas a obras, infraestructura y programas de desarrollo. De acuerdo con el ministro, esa inversión ya se refleja en diferentes acciones promovidas por el Gobierno, entre ellas programas de pavimentación y bacheo, dragado de canales, adquisición de maquinaria pesada por más de 3,000 millones de lempiras, fortalecimiento del sistema nacional de salud y estrategias para reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos.

Hernández Hércules también se refirió a los 242 millones de dólares anunciados recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aclaró que esos recursos ya estaban contemplados dentro del Presupuesto General 2026. Según el funcionario, esos fondos serán destinados exclusivamente a inversión, salud y programas de desarrollo, siguiendo la instrucción del presidente Asfura de orientar los recursos internacionales a proyectos que tengan impacto directo en la población. El ministro enfatizó que el Gobierno mantiene una política de responsabilidad fiscal y aseguró que esos recursos no serán utilizados para gasto corriente, como el pago de sueldos y salarios, sino para inversiones que impulsen el crecimiento económico y mejoren los servicios públicos.