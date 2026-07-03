Gobierno acelera ejecución del Presupuesto General 2026: ya invirtió L48,000 millones

Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria, la Secretaría de Finanzas presenta informes mensuales a la Presidencia para evaluar el desempeño de cada institución y verificar que los recursos avancen conforme a la planificación establecida.Hernández Hércules sostuvo que la administración también mantiene una política de transparencia y rendición de cuentas, por lo que la ciudadanía puede consultar diariamente, a través del portal de la Secretaría de Finanzas, el comportamiento de la ejecución presupuestaria de cada institución del Estado.El funcionario reafirmó que la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa-nasry-asfura-entrega-342-vehiculos-motos-policia-militar-LG31266368" target="_blank">visión del presidente Asfura </a>es consolidar una administración enfocada en resultados, con disciplina fiscal, eficiencia en el manejo de los recursos públicos y una inversión que se traduzca en más obras, mejores servicios y mayores oportunidades para Honduras.