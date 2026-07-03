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Gobierno acelera ejecución del Presupuesto General 2026: ya invirtió L48,000 millones

Ministro de Finanzas asegura que los recursos se concentrarán en inversión pública, salud, infraestructura, maquinaria, dragado, pavimentación y reducción de la mora quirúrgica

Gobierno acelera ejecución del Presupuesto General 2026: ya invirtió L48,000 millones

El Gobierno asegura que parte de la inversión pública será dirigida al fortalecimiento del sistema sanitario, con énfasis en hospitales, atención a pacientes y reducción de la mora quirúrgica.
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura acelera la ejecución del Presupuesto General de la República 2026 con énfasis en inversión pública, infraestructura, salud y proyectos orientados a generar resultados visibles para la población hondureña.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que, aunque el presupuesto fue aprobado y publicado hasta el 27 de abril, la ejecución ya alcanza entre el 34% y 35%, un porcentaje que, según dijo, supera el registrado para el mismo período durante los últimos cinco ejercicios fiscales.

El funcionario explicó que la aprobación tardía del instrumento presupuestario redujo el margen de acción del Gobierno, ya que prácticamente se perdió un tercio del año fiscal antes de que las instituciones pudieran operar con el presupuesto vigente.

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“Nosotros perdimos prácticamente un tercio del año fiscal. Apenas tenemos dos meses desde que entró en vigencia el presupuesto, pero ya estamos acelerando la ejecución”, señaló Hernández Hércules.

A pesar de ese retraso, Finanzas aseguró que la administración mantiene como prioridad impulsar los recursos destinados a inversión pública, que este año ascienden a unos 48,000 millones de lempiras, una de las mayores asignaciones orientadas a obras, infraestructura y programas de desarrollo.

De acuerdo con el ministro, esa inversión ya se refleja en diferentes acciones promovidas por el Gobierno, entre ellas programas de pavimentación y bacheo, dragado de canales, adquisición de maquinaria pesada por más de 3,000 millones de lempiras, fortalecimiento del sistema nacional de salud y estrategias para reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que la ejecución del presupuesto 2026 ya alcanza entre 34% y 35%, pese a que fue aprobado hasta finales de abril.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que la ejecución del presupuesto 2026 ya alcanza entre 34% y 35%, pese a que fue aprobado hasta finales de abril.

Hernández Hércules también se refirió a los 242 millones de dólares anunciados recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aclaró que esos recursos ya estaban contemplados dentro del Presupuesto General 2026.

Según el funcionario, esos fondos serán destinados exclusivamente a inversión, salud y programas de desarrollo, siguiendo la instrucción del presidente Asfura de orientar los recursos internacionales a proyectos que tengan impacto directo en la población.

El ministro enfatizó que el Gobierno mantiene una política de responsabilidad fiscal y aseguró que esos recursos no serán utilizados para gasto corriente, como el pago de sueldos y salarios, sino para inversiones que impulsen el crecimiento económico y mejoren los servicios públicos.

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Como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria, la Secretaría de Finanzas presenta informes mensuales a la Presidencia para evaluar el desempeño de cada institución y verificar que los recursos avancen conforme a la planificación establecida.

Hernández Hércules sostuvo que la administración también mantiene una política de transparencia y rendición de cuentas, por lo que la ciudadanía puede consultar diariamente, a través del portal de la Secretaría de Finanzas, el comportamiento de la ejecución presupuestaria de cada institución del Estado.

El funcionario reafirmó que la visión del presidente Asfura es consolidar una administración enfocada en resultados, con disciplina fiscal, eficiencia en el manejo de los recursos públicos y una inversión que se traduzca en más obras, mejores servicios y mayores oportunidades para Honduras.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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