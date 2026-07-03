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Las imágenes del desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro

Manifestantes fueron desalojados por agentes policiales, que utilizaron gas lacrimógeno. Manifestantes exigen revisar el aumento a la tasa vehicular municipal

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Agentes policiales desalojaron a manifestantes que bloquearon este viernes ambas trochas del puente La Democracia, en El Progreso, Yoro, tras protestas contra el aumento a la tasa vehicular municipal.

 Fotografías: LA PRENSA
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Las principales vías que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela (Atlántida) permanecieron bloqueadas este viernes por una protesta encabezada por taxistas, transportistas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes rechazan el incremento a la tasa aprobada por la Corporación Municipal.
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Otro punto afectado es la carretera que conduce a La Barca, situación que ha provocado complicaciones en la circulación vehicular en distintos sectores del valle de Sula. Tampoco hay paso en la vía hacia Tela, Atlántida.
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Después del desalojo en el puente La Democracia, manifestantes se desplazaron hacia otro punto de la ciudad para continuar con la protesta.

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El exregidor de la Corporación Municipal de El Progreso, Yoro, Juan Carlos Carvajal, cuestionó el incremento a la tasa vial municipal, asegurando que dicho ajuste no fue aprobado en sesión de corporación y que el Plan de Arbitrios se mantiene sin modificaciones en ese apartado.
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Bloqueo de carretera en la vía a Tela, Atlántida. Juan Carlos Carvajal explicó que en la administración anterior no se incluyó ningún aumento a la tasa vial y que, según su revisión de distintos planes de arbitrios, la estructura del cobro se ha mantenido sin cambios relevantes en los últimos años.
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El exfuncionario señaló que no fue convocado a la sesión en la que supuestamente se habría discutido el incremento y afirmó que este tipo de decisiones deben ser conocidas y aprobadas formalmente por la corporación municipal.
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Asimismo, sostuvo que la aplicación del cobro estaría vinculada a decisiones administrativas dentro de la alcaldía, al ser la instancia que opera los sistemas tributarios municipales, por lo que atribuyó la responsabilidad del ajuste al alcalde.
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La convocatoria surge en medio del creciente rechazo de sectores de la sociedad civil al incremento del 300% en la tasa vial municipal, una medida que ha generado inconformidad entre los contribuyentes, quienes aseguran que el ajuste impacta directamente en su economía familiar.
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La Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso expresó su “profunda preocupación” por el ajuste que entró en vigencia el 1 de julio de 2026, en un contexto marcado —según señalan— por desaceleración económica, cierre de negocios, desempleo y alza en los costos operativos.
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La organización empresarial reconoce la necesidad de inversión en infraestructura municipal, pero insiste en que cualquier incremento tributario debe estar respaldado por estudios técnicos, financieros y legales, además de un proceso amplio de socialización con los sectores afectados.
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También cuestiona la falta de diálogo previo a la aprobación del incremento. Señala que decisiones de este tipo deben construirse con transparencia y participación ciudadana, para evitar la pérdida de confianza entre autoridades y contribuyentes.
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En ese sentido, la Cámara solicitó a la Corporación Municipal revisar el ajuste aprobado y hacer públicos los estudios que lo sustentan, así como detallar el destino de los fondos adicionales que se esperan recaudar.
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