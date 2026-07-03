Rafael Amaya se despide de 'El Señor de los Cielos': "Ha sido un doctorado"

Amaya explicó que pese a que esta temporada marca el cierre del personaje, su esencia permanece intacta: "la familia, el ser como es Aurelio; eso no cambia". Lo que sí varía, señaló, son las circunstancias que lo rodean, que ahora se vuelven más extremas y ponen a prueba a un Aurelio que se resiste a "ceder la estafeta" pese a la presión de quienes lo rodean y creen poder ocupar su lugar al frente de la organización.