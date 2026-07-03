Horóscopo de hoy, 3 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Buscar serenidad, tener prudencia, planes en los noviazgos y desconfianza en el ámbito laboral son cosas a tener en cuenta, según los signos zodiacales.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Atraviesas una etapa muy centrado en un propósito muy positivo, cuidarte en todos los sentidos. Tu cuerpo y tu mente necesitan una buena dosis de reflexión y serenidad. Te vas a sentir muy reconfortado y equilibrado emocionalmente.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tus relaciones con su familia pueden darte algún disgusto. Tendrás que dar algún consejo que te puede situar en una posición comprometida. Ten prudencia en tus palabras y mantente discreto y equilibrado en tus opiniones.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu panorama afectivo entrará hoy en una fase de placidez y cercanía a la felicidad después de las conversaciones profundidad que has mantenido recientemente, pero no te abandones y actúa con cautela con tu pareja.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los planes más románticos pueden venirse abajo hoy por los detalles más peregrinos, esos que ni siquiera contemplas en el peor de los escenarios; pero no te preocupes, tu pareja agradecerá el esfuerzo y además os reiréis mucho.
LEO (23 julio - 22 agosto). El apoyo de tus amigos será fundamental para tus planes a corto plazo de cara a proyectos de estudios, de trabajo o viajes. Cuida a esa gente, porque muchas veces tiendes a pensar que estarán ahí siempre, y eso puede cambiar de la noche a la mañana.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te mostrarás más indulgente que de costumbre, especialmente con los seres queridos, después de dedicarles suficiente tiempo en días pasados y escuchar con atención sus puntos de vista. Intentarás instaurar esta experiencia como hábito permanente.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No deberás confiar en tu ámbito laboral, de estudios o de conocidos de quien ser ofrezca desinteresadamente para consolarte de tus penas. Posiblemente sólo quiera aprovecharse de tu momento de debilidad para sus propósitos más egoístas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puede haber posibilidades para recuperar una suma de dinero que ya dabas por perdido. En el trabajo, buena disposición para las tareas más pesadas e ingratas. El amor puede darte la alegría del día, con una cita muy interesante.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si tienes un romance reciente, encontrarás cada día más cosas en común con tu pareja. Su familia se mostrará comprensiva y con ganas de ayudarte para afianzar una relación que parece definitiva. En general, muy buena sintonía en el terreno de los sentimientos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La posición de los astros en tu signo se muestra muy favorable para emprender nuevas iniciativas laborales y empresariales. Es un buen momento para hacer negocios, sobre todo en el ámbito inmobiliario. Posibilidad de un encuentro sorpresa que te traerá buena suerte.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se cierra una etapa muy pesimista e inicias un período muy marcado por las iniciativas y los proyectos. El trabajo puede sorprenderte con una novedad que te devolverá la ilusión y la seguridad en ti mismo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu estado general de salud es bueno, pero tus aficiones a gastronómicas pueden acabar dañando el estómago si no eres capaz de frenar un poco tus ansias a la hora de sentarte a la mesa.