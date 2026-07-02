Dos puentes y un tercer carril aliviarán el tráfico entre Choloma y Puerto Cortés

San Pedro Sula, Cortés

Dos puentes a desnivel y la ampliación a un tercer carril en el bulevar que conecta Choloma con la salida hacia Puerto Cortés forman parte de un proyecto de infraestructura que busca reducir la congestión vehicular en uno de los corredores de mayor circulación del municipio. La obra será ejecutada con fondos del Gobierno Central. Se prevé que los trabajos comiencen este año y continúen durante parte de 2027.

Con esta intervención se espera mejorar la movilidad de miles de conductores que transitan diariamente por la zona, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la conectividad entre Choloma y Puerto Cortés, una ruta estratégica para el transporte de personas y mercancías. En una entrevista concedida a LA PRENSA, Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), explicó que el proyecto forma parte del libramiento orientado a mejorar la circulación en Choloma, Puerto Cortés y las inmediaciones del principal puerto del país, con el objetivo de responder al crecimiento actual y futuro de la actividad logística. El funcionario indicó que las obras serán ejecutadas de forma coordinada entre la Municipalidad de Puerto Cortés, la Empresa Nacional Portuaria y la SIT. "El alcalde hará un tercer carril en el bulevar principal de la 16 calle, y nosotros vamos a construir un puente de acceso directo al patio de contenedores para liberar ese punto que es importante, pero también nos pusimos de acuerdo para reconstruir el puente camello, el puente que está sobre la Laguna de Alvarado para salir hacia la zona de El Delfín". Ehrler detalló que estas obras comenzarán este año. Agregó que los trabajos en la carretera hacia Chivana entrarán en etapa de diseño durante 2026 y se prevé que su construcción inicie el próximo año.



Asimismo, informó que la SIT gestiona financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar la carretera entre Corinto y Puerto Cortés.

El ministro adelantó que en los próximos 10 días se publicará la licitación para construir un paso a desnivel de cuatro carriles en Choloma, a la altura del mall Las Américas. La estructura se extenderá desde el semáforo de la salida hacia la colonia Canadá hasta las cercanías del restaurante Church's Chicken. Precisó que el paso a desnivel tendrá una longitud aproximada de entre 650 y 700 metros. Aunque inicialmente el proyecto había sido anunciado por la concesionaria Covi-H para ejecutarse con recursos del Fondo Vial, finalmente será desarrollado por la SIT. "Ese lo tenía Covi, ya lo habían asignado a fondos de la tasa única de vía concesionada. Nosotros lo retiramos porque queríamos un paso a desnivel más robusto y pasamos a un rediseño. Eso lo pagaremos con fondos nacionales, no con fondos de la tasa; ellos tienen muchas obras adicionales", afirmó Ehrler. El funcionario anunció además la construcción de un segundo paso a desnivel en la salida hacia la colonia López Arellano, cuya licitación se espera lanzar antes de que finalice el año. "También estamos trabajando en el diseño de un tercer carril. Queremos construir un tercer carril en ambos sentidos, desde la caseta de peaje del bulevar del Norte hasta la entrada de la colonia López Arellano, para evitar los embotellamientos en esa zona". Se estima que por este corredor circulan diariamente más de 28,000 vehículos, una parte importante de ellos de carga pesada. Las autoridades esperan iniciar antes de que finalice el año la construcción de uno de los dos pasos a desnivel y la ampliación del tercer carril. El proyecto forma parte del plan de inversiones 2026-2027 y contempla una inversión inicial de 500 millones de lempiras.

Estas obras avanzan de forma paralela al proyecto del libramiento de San Pedro Sula, considerado una de las principales apuestas para mejorar la movilidad en el Valle de Sula. Osmin Bautista, experto en desarrollo vial, señaló que la construcción de pasos a desnivel agilizará de manera significativa el tránsito, especialmente en los sectores del mall Las Américas y la colonia López Arellano, donde convergen diariamente miles de vehículos particulares y de carga.