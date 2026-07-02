Dos puentes y un tercer carril aliviarán el tráfico entre Choloma y Puerto Cortés

Dos puentes a desnivel y la ampliación a un tercer carril en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/cortes-intercambiador-choloma-sin-orden-inicio-gobierno-covi-LO29270803" target="_blank">bulevar que conecta Choloma con la salida hacia Puerto Cortés </a>forman parte de un proyecto de infraestructura que busca reducir la congestión vehicular en uno de los corredores de mayor circulación del municipio. La obra será ejecutada con fondos del Gobierno Central. Se prevé que los trabajos comiencen este año y continúen durante parte de 2027.