Ley para facilitar retorno de migrantes debe aplicarse el 28 de agosto

El 28 de agosto de 2026 debe comenzar a aplicarse la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/ley-retorno-migrantes-hondurenos-exoneraciones-importacion-bienes-DH31363356" target="_blank">Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias</a>, luego de cumplirse los 90 días que establece la normativa para que la Administración Aduanera y la Secretaría de Finanzas trabajaran en el reglamento.El Congreso Nacional aprobó la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/ley-procedimiento-exoneraciones-migrantes-retornados-honduras-GI31393566" target="_blank">Ley Especial de Facilitación del Retorno </a>y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, publicada el 28 de mayo de 2026 mediante el Decreto 73-2026.