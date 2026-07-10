Así funcionarán las exoneraciones para migrantes hondureños retornados

De acuerdo con cifras del <b>Instituto Nacional de Migración (INM)</b>, de enero al 1 de julio, más de 23,978 hondureños han sido deportados desde Estados Unidos, México y Guatemala. De ese total, 20,865 han sido deportados vía aérea. El Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de Omoa registra 2,309 deportados y el CAMR Belén registra 804 vía terrestre.Desde el <b>INM</b> informaron a LA PRENSA que la institución trabajará de forma coordinada con las demás entidades involucradas para garantizar la aplicación de los beneficios establecidos en la ley para las personas deportadas y quienes retornen voluntariamente.Menotti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y expresidente de Fedecámara, señaló que la exoneración para la importación de maquinaria debe beneficiar exclusivamente a los retornados y evitar que personas ajenas al programa intenten aprovechar el beneficio para<b> actividades comerciales.</b>Especialistas en temas migratorios consideran que esta ley podría representar un alivio económico para miles de familias que regresan al país tras permanecer varios años en el<b> extranjero</b>. Diversos sectores han señalado que muchos retornados llegan con herramientas de trabajo, maquinaria o vehículos adquiridos durante su estadía fuera de Honduras, los cuales anteriormente debían nacionalizar pagando altos costos tributarios.Analistas también advierten que el impacto de la normativa dependerá de la capacidad del Estado para agilizar los <b>trámites aduaneros</b> y garantizar transparencia en la aplicación de los beneficios. Organizaciones de apoyo a migrantes han solicitado que el proceso sea accesible y cuente con acompañamiento institucional para evitar retrasos o cobros indebidos.