Congreso de Honduras aprueba beneficios fiscales para migrantes retornados

No obstante, la normativa todavía deberá ser publicada oficialmente en el diario oficial La Gaceta para que pueda entrar en vigencia y comenzar a aplicarse en los procesos aduaneros y migratorios del país. Mientras no se complete ese procedimiento legal, los beneficios contemplados en el decreto, como la exoneración de impuestos para bienes, maquinaria y vehículos de los migrantes retornados, no podrán ejecutarse oficialmente.