Real Madrid y un castigo histórico a Valverde y Tchouaméni por la pelea: ¿se van?

Real Madrid pretende dar una sanción ejemplar e histórica a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni tras protagonizar un pelea en el vestuario que ha terminado con el uruguayo en el hospital.
La situación en el vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos, más allá de sumar una nueva temporada sin títulos.
Tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ocurrido el miércoles, la tensión entre ambos ha ido en aumento durante la jornada de de este jueves, hasta el punto de acabar el charrúa en el hospital.
Según ha publicado el diario Marca, se ha producido un nuevo incidente dentro del vestuario merengue, el cual ha sido calificado de “muy grave” por integrantes del entorno del equipo. Este hecho ha obligado a los responsables del club a convocar una reunión de emergencia y a considerar la adopción de medidas disciplinarias.
El nuevo episodio involucra nuevamente a Valverde y Tchouaméni como protagonistas. Marca informa que la pelea fue de una intensidad considerable desde el primer momento, lo que obligó a varios de los presentes, tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico, a intervenir para intentar separar a los implicados.
El origen de la nueva pelea habría estado en una nueva discrepancia entre ambos. Valverde responsabilizó a Tchouaméni de haber filtrado a la prensa la discusión del día anterior. La confrontación empezó en el vestuario y continuó en el campo, mientras el entrenamiento transcurría y Valverde insistía con sus señalamientos.
Las faltas entre los jugadores aumentaron ante la presencia de Arbeloa, quien no intervino. Tchouaméni negó en todo momento cualquier contacto con la prensa, asegurando que mantiene distancia con los medios. A pesar de sus negativas, Valverde mantuvo su postura hasta que la situación se desbordó.
Valverde persistió en sus reproches contra Tchouaméni, que exigió el fin de la hostilidad, lo que derivó en un altercado físico. El francés, cansado de la situación, golpeó al uruguayo con un puñetazo, provocando consecuencias inmediatas. Los jugadores corrieron a separarlos junto a José Ángel Sánchez, que se encontraba cerca.
Valverde sufrió una herida en la cabeza al caer, por lo que se activó el protocolo médico y fue trasladado a la enfermería de Valdebebas en silla de ruedas. Posteriormente, fue llevado al hospital Blua Sanitas Valdebebas, acompañado de Arbeloa. Allí recibió puntos de sutura y, tras la intervención, pudo regresar a su domicilio.
La respuesta del Real Madrid fue inmediata. Nada más conocerse lo sucedido, se convocó una reunión de emergencia en el propio vestuario del centro de entrenamiento, y José Ángel Sánchez encabezó ese comité de crisis. El director general se plantó en el vestuario con el objetivo de cortar de raíz una situación que lleva semanas deteriorándose, porque lo de este jueves ha sido la gota que ha colmado el vaso de una temporada llena de incendios internos. El club considera el asunto de máxima seriedad y ha abierto una investigación interna sobre los hechos.
El Real Madrid abrirá un Expediente Disciplinario a Valverde y Tchouaméni. Además, se les va a aplicar el Régimen Interno, según información desvelada por El Partidazo de COPE.
El Régimen Interno del Real Madrid es la suspensión de empleo y sueldo, de 3 a 20 partidos o, incluso, un despido disciplinario.
Pero lo más grave para el equipo ahora mismo es la posibilidad de que Valverde y Tchouameni sean apartados del grupo de cara al Clásico del domingo. El Real Madrid tiene tres días para resolver si sus dos centrocampistas pueden saltar al césped del Camp Nou, o si ese asunto ya está cerrado antes de empezar.
Si bien no hay información oficial, el hartazgo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llegó al límite y estarían evaluando la posibilidad de declarar transferibles a Valverde y Tchouaméni, con el objetivo prioritario de venderlos en el próximo mercado de pases.
A entender de la directiva merengue, estos dos futbolistas no pueden seguir compartiendo equipo. Además de ello, la directiva analiza que esta pelea profundiza mucho más la grieta en el vestuario porque los futbolistas realmente se detestan.