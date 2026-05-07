Real Madrid y un castigo histórico a Valverde y Tchouaméni por la pelea: ¿se van?

La respuesta del Real Madrid fue inmediata. Nada más conocerse lo sucedido, se convocó una reunión de emergencia en el propio vestuario del centro de entrenamiento, y José Ángel Sánchez encabezó ese comité de crisis. El director general se plantó en el vestuario con el objetivo de cortar de raíz una situación que lleva semanas deteriorándose, porque lo de este jueves ha sido la gota que ha colmado el vaso de una temporada llena de incendios internos. El club considera el asunto de máxima seriedad y ha abierto una investigación interna sobre los hechos.