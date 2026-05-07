Real Madrid en shock: Estrella analiza retirarse tras fuerte lesión

El Real Madrid podría recibir una noticia inesperada en medio de su complicada temporada, ya que una de sus figuras estaría considerando poner fin a su carrera profesional tras sus constantes problemas físicos.
En el Real Madrid las cosas continúan complicándose. El conjunto merengue atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años como institución.
Entre lesiones de figuras importantes y aparentes problemas internos en el vestuario, el Real Madrid no logra encontrar estabilidad en medio de la crisis que vive actualmente.
El club blanco es uno de los gigantes de Europa más golpeados por las lesiones durante las últimas dos temporadas.
El caso más reciente es el de Ferland Mendy, quien volvió a lesionarse en el compromiso frente al Espanyol.
Mendy es uno de los futbolistas del Real Madrid que más inconvenientes físicos ha sufrido desde su llegada al club en 2019.
El lateral francés no ha logrado tener continuidad en Madrid debido a los constantes problemas musculares y físicos que han marcado su etapa en el equipo.
Desde su fichaje en 2019, el defensor apenas ha podido disputar poco más de 200 partidos con la camiseta merengue, ya que las lesiones le han impedido mantenerse en plenitud física.
A pesar de ello, Mendy ha demostrado que, cuando está en óptimas condiciones, es uno de los mejores laterales defensivos del fútbol europeo. Sin embargo, habría recibido una noticia que podría cambiar por completo su futuro en el Real Madrid.
Su nueva lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha sería más seria de lo inicialmente informado por el club.
Según reportó el medio español Cope, la lesión de Ferland Mendy sería más grave de lo esperado, ya que presenta un desgarro en el tendón con separación ósea, una situación que lo obligaría a pasar por el quirófano y lo dejaría fuera de las canchas durante al menos un año.
Hasta el momento, el Real Madrid no ha emitido un comunicado oficial ampliando la información ni actualizando el tiempo estimado de recuperación del jugador.
No obstante, diversos reportes señalan que el defensor estaría considerando incluso la posibilidad del retiro si su recuperación no evoluciona de manera favorable, algo que ha generado preocupación dentro del entorno madridista.
El futbolista francés tampoco se ha pronunciado públicamente sobre dicha información.
Cabe destacar que Ferland Mendy tiene apenas 30 años y mantiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2028.