Valverde acaba en el hospital tras nueva pelea con Tchouaméni: Real Madrid toma decisión

A los dos últimos con el francés Tchouaméni y el uruguayo Valverde en el foco, se suman otros episodios recientes, como el protagonizado por Álvaro Carreras y el alemán Antonio Rüdiger y en el que el segundo habría propinado un bofetón al primero en el vestuario y al que se refirió el lateral izquierdo en un comunicado: "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado".