Revelan nuevos detalles del caso del presunto abuso contra una menor en Calpules

Las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público, que deberá determinar el curso legal del caso con base en las diligencias y pruebas recabadas. Mientras tanto, la Policía Nacional reiteró el llamado a padres y cuidadores para mantener una vigilancia constante sobre los menores y denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.