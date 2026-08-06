Revelan nuevos detalles del caso del presunto abuso contra una menor en Calpules

Las autoridades policiales revelaron este jueves nuevos detalles sobre el caso de presunto abuso sexual contra una niña de nueve años ocurrido en la colonia Calpules, en San Pedro Sula, por el que un hombre de 32 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el hecho se registró luego de que la madre de la menor saliera a realizar un mandado y dejara a su hija bajo el cuidado de un vecino de confianza.
Según las investigaciones preliminares, el hombre era conocido por la familia y era hermano de la iglesia a la que asiste la madre de la niña.
Siempre de acuerdo con la versión policial, la niña salió posteriormente a jugar con otros menores del sector, momento en el que habrían ocurrido los hechos que ahora son investigados por las autoridades.
El reporte establece que el vecino presuntamente aprovechó ese momento para tocar las partes íntimas de la menor con las manos y pedirle que se acostara sobre una cama.
Minutos después, el padre de la niña tuvo conocimiento de lo ocurrido y alertó de inmediato a los agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7), quienes realizaban patrullajes preventivos en la zona.
Tras recibir la denuncia, los policías se desplazaron al lugar señalado y requirieron al sospechoso, quien fue detenido en flagrancia, según el informe oficial.
Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Primera Estación Policial, donde se le preparó el expediente investigativo antes de ser remitido al Ministerio Público.
La Policía Nacional informó que el detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de la menor.
Como parte del protocolo de atención a víctimas, las autoridades ubicaron a la madre de la niña y coordinaron su traslado para que la menor fuera sometida a una evaluación por parte de un médico forense.
Además, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) intervino en el caso para brindar el acompañamiento correspondiente y garantizar la protección de la menor durante el proceso.
Las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público, que deberá determinar el curso legal del caso con base en las diligencias y pruebas recabadas. Mientras tanto, la Policía Nacional reiteró el llamado a padres y cuidadores para mantener una vigilancia constante sobre los menores y denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.