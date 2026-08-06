Las revelaciones de Medicina Forense en la repetición del juicio por caso de Keyla Martínez

La repetición del juicio oral y público por la muerte de Keyla Patricia Martínez continuó este jueves con la presentación de pruebas periciales relacionadas con las lesiones que la joven presentaba antes de fallecer en febrero de 2021, mientras permanecía bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá.
Durante la audiencia, el Tribunal de Sentencia volvió a presentar parte de los informes elaborados por especialistas de Medicina Forense, quienes explicaron los hallazgos documentados durante la autopsia practicada al cuerpo de la estudiante de enfermería.
Según la exposición realizada en el juicio, los médicos forenses encontraron lesiones en la mucosa interna de los labios que, de acuerdo con su análisis, eran compatibles con una obstrucción de las vías respiratorias.
"Las lesiones nos indicaban que la persona había sido sometida y obstruida su vía aérea", explicó uno de los especialistas durante su declaración, al detallar que las marcas observadas coincidían con la presión ejercida por los dientes sobre el tejido blando de los labios.
El perito señaló que, tras detectar estas lesiones, se realizó un levantamiento facial para profundizar la inspección y documentar fotográficamente cada uno de los hallazgos encontrados durante la autopsia.
Asimismo, indicó que fueron examinados órganos como la lengua, pulmones, corazón, hígado y riñones, además de fijar en fotografías todas las lesiones identificadas como parte del procedimiento forense.
De acuerdo con el testimonio brindado en el juicio, las muestras fueron remitidas al laboratorio de histopatología, cuyos resultados confirmaron lesiones en los músculos del cuello, así como edema pulmonar e hipoxia cerebral.
El especialista explicó que estos hallazgos permitieron concluir que la causa de la muerte estaba relacionada con una privación de oxígeno, situación que provocó daños cerebrales y afectaciones en otros órganos vitales.
Además, durante la audiencia se recordó que también se practicaron análisis toxicológicos a muestras biológicas de sangre y orina para determinar si Keyla Martínez había consumido alcohol u otras sustancias antes de su fallecimiento.
Según el informe presentado, los resultados establecieron la presencia de alcohol en sangre con un nivel de 290 miligramos por cada 100 mililitros y 361.59 miligramos por cada 100 mililitros en las muestras analizadas, de acuerdo con la exposición realizada por Medicina Forense.
La nueva etapa del proceso judicial se desarrolla después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara repetir el juicio por señalamientos de inconsistencias en el proceso anterior.
En esta fase, un nuevo tribunal deberá valorar nuevamente las pruebas documentales, periciales y testimoniales antes de emitir un fallo conforme a derecho.
El juicio se sigue contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, a quien el Ministerio Público supone responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
La muerte de la estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ocurrida en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá, continúa siendo uno de los casos de mayor interés público en el país.