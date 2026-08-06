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Terrible: Muere futbolista David Owori tras ataque y relatan lo que pasó

"Un brutal ataque": Conmoción tras muerte de jugador atacado por una banda y explican lo que le pasó.

Terrible: Muere futbolista David Owori tras ataque y relatan lo que pasó
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Conmoción en el fútbol africano. Matan a jugador en su país de forma terrible y relatan lo que pasó con él.

 Fotos cortesía SC Villa / ProlineFC / KCCA
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Su equipo y la federación se encargaron de confirmar la noticia. Además, han explicado lo sucedido y la dura noticia ha generado conmoción en su país.
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Hablamos del jugador ugandés de 27 años David Owiri, miembro de la selección de su país y capitán del club SC Villa, uno de los principales del país.
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El futbolista murió este miércoles tras ser atacado por hombres no identificados en la capital del país, Kampala, confirmó su equipo.
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"El SC Villa Football Club lamenta profundamente confirmar el fallecimiento de su capitán, David Owori, tras un brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos", señaló el club en un comunicado, al comprometerse a "acompañar a la familia y garantizar que David reciba una despedida digna".

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El equipo describió a Owori como "un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte, cuya pérdida es profundamente sentida tanto por el club como por la nación".
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"Instamos a las agencias de seguridad y a las fuerzas del orden competentes a que persigan, detengan y lleven ante la Justicia con carácter urgente a los autores de este crimen atroz", añadió.
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El centrocampista sucumbió a sus heridas en una centro médico de Kampala tras "sufrir una emboscada a manos de unos delincuentes alrededor de las 8:00 pm, hora local, cerca de su domicilio, lo que le provocó heridas que ponían en riesgo su vida", declaró a medios locales el portavoz del club, Asan Kasingye.
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"El jugador fue atacado por una banda para intentar arrebatarle sus pertenencias cuando él regresaba a su domicilio. El altercado fue visto por testigos, que apuntaron que el jugador fue agredido con adoquines", informó la BBC. Además, relataron que los agresos huyeron tras dejarlo inconsciente.
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También lamentó la muerte de Owori la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA, en inglés).
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"David no era sólo un futbolista. Era tanto un líder como una fuente de inspiración para toda una generación (...) Hemos perdido a un hijo, a un líder y a una estrella. Su luz, tanto dentro como fuera del campo, nunca será olvidada", destacó la FUFA.
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Owori regresó en 2023 para una segunda etapa en el SC Villa después de pasar dos años en Europa, donde jugó en el español Vélez CF (cuarta división) y el sueco Utsiktens BK.
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Su muerte ha inundado las redes sociales de lamentos y de rabia de muchos usuarios ugandeses, por la elevada criminalidad en las calles de Kampala.
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También el Parlamento le rindió tributo con un minuto de silencio este miércoles, mientras el vicepresidente de la cámara, Thomas Tayebwa, pidió que "se llevan a cabo investigaciones exhaustivas, que se haga justicia para la familia y que el Gobierno revise los problemas de seguridad más amplios que afectan a muchos ugandeses".
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La muerte de Owori se registró tras el fallecimiento en junio de otra estrella del deporte ugandés, el jugador de rugby Sydney Gongodyo, que fue asaltado y asesinado en la capital también tras ser acusado falsamente de haber robado.
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En este sentido, el estatal Consejo Nacional del Deporte (NCS) de Uganda destacó en un mensaje en la red social X que "lamentablemente, el deporte ugandés se ha visto golpeado últimamente por muchas tragedias de este tipo", al pedir "justicia" y "una solución duradera".

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Su equipo compartió algunas imágenes de la despedida del jugador de 27 años este jueves.
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