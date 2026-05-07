Los encuentros clave que marcaron los primeros 100 días de Nasry Asfura en el poder

La inversión, la seguridad, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas trazaron la ruta de los primeros 100 días de gestión del presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien desplegó una agenda internacional estratégica. A continuación, un repaso por sus principales encuentros.
En ese período, el mandatario sostuvo alrededor de 15 encuentros bilaterales y reuniones de alto nivel que no solo evidenciaron una intensa actividad diplomática, sino que también dieron a conocer con claridad el rumbo de su política exterior.
La ruta comenzó incluso antes de asumir formalmente el poder. El 15 de enero, Asfura sostuvo un encuentro con Jamieson Lee Greer, representante comercial estadounidense, en el que ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación bilateral y avanzar hacia un Acuerdo de Comercio Recíproco que impulse las oportunidades económicas entre Honduras y Estados Unidos.
Dos días después, el 17 de enero, su agenda continuó en Washington con reuniones junto a Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, secretario de Guerra; y Howard Lutnick, secretario de Comercio, donde se abordaron temas clave como inversión, comercio y el posicionamiento estratégico del país en la región.
El 18 de enero, aún como presidente electo, Asfura fue recibido en Jerusalén por Benjamín Netanyahu, primer ministro, quien expresó su interés en fortalecer la cooperación en sectores como la economía, la agricultura y la tecnología. Por su parte, el mandatario hondureño manifestó su convicción de impulsar relaciones basadas en la paz y la hermandad.
Ya en funciones, el 7 de febrero, el mandatario sostuvo una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida. El encuentro fue calificado como productivo, destacando coincidencias en una agenda común enfocada en el desarrollo, la inversión y el fortalecimiento de la relación bilateral.
El 10 de marzo, en Santiago, sostuvo un encuentro con el rey Felipe VI, reafirmando la importancia de mantener vínculos sólidos con España como socio histórico.
Al día siguiente, el 11 de marzo, participó en la toma de posesión del presidente chileno, José Antonio Kast, escenario en el que reiteró su compromiso de fortalecer las relaciones internacionales y buscar oportunidades de desarrollo para Honduras.
Además, el 5 de marzo, se reunió con ejecutivos de Roatán Electric Company (RECO), reforzando el mensaje de apertura a la inversión extranjera y el impulso a la cooperación público-privada en sectores estratégicos como el energético.
Apenas dos días después, el 7 de marzo, participó en la cumbre “Escudo de las Américas”, donde, junto a jefes de Estado de la región, abordó temas de seguridad, migración e inversión, consolidando espacios de diálogo regional.
La agenda continuó el 17 de marzo, cuando Asfura se reunió con representantes del sector empresarial y energético en el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, donde se discutieron estrategias para atraer inversión y promover el desarrollo sostenible en la región.
Días después, el 22 de marzo, recibió en Casa Presidencial a Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas en EE. UU., con quien abordó temas de seguridad e inversión, destacando la importancia de fortalecer la cooperación regional.
El 24 de abril, Asfura sostuvo un encuentro con Ishize Motoyuki, asesor ministerial, embajador y ministro adjunto-director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, enfocado en ampliar la cooperación bilateral en áreas clave como salud, educación, infraestructura y tecnología.
Por otro lado, el 25 de marzo, el mandatario se reunió con directivos de Chiquita Brands International, incluyendo al presidente de la compañía, Carlos López Flores, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de inversión y crecimiento económico en el país.
Ese mismo día, también se reunió con la embajadora de México, Susana Peón Sánchez, y con empresarios como Isaac Chertorivski y Fernando Marón Kahwagi, en un esfuerzo por atraer inversión tecnológica y generar empleo en Honduras.
El 25 de abril, Asfura sostuvo una reunión con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, en la que se abordaron temas relacionados con la democracia y la cooperación bilateral en el contexto político actual.
Asimismo, el 28 de abril, el mandatario recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de España, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Noruega y Suecia, en un acto protocolario que reafirma el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas del país.
La derecha volvió al poder en Honduras tras el triunfo electoral de Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien instó públicamente a los hondureños a votar por el empresario y además otorgó el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.
“El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es ‘Tito’ Asfura. (...) Podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas”, expresó Trump pocos días antes de los comicios.
Con 67 años y con sus “burros de trabajo”, Asfura devolvió al poder al Partido Nacional, tras imponerse por menos de un punto porcentual al también derechista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025.
Así, en una secuencia continua de encuentros y gestiones, la administración de Nasry Asfura proyectó una política exterior activa y orientada a resultados, donde cada reunión formó parte de una estrategia para posicionar a Honduras como un socio confiable, abierto a la inversión y comprometido con el desarrollo y la cooperación internacional.