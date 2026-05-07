Fallece la periodista hondureña Mariela Flores

La noche del miércoles se confirmó el fallecimiento de la joven periodista hondureña Mariela Flores, una noticia que ha causado profunda consternación y tristeza en el gremio periodístico nacional.
Colegas, amigos y seguidores que durante meses estuvieron pendientes de su estado de salud, han lamentado su fallecimiento.
La comunicadora luchó valientemente contra una dura enfermedad que poco a poco fue deteriorando su salud, batalla que enfrentó con fortaleza y rodeada del cariño de sus seres queridos.
La noticia comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde compañeros de trabajo, medios de comunicación y personas cercanas expresaron mensajes de dolor y solidaridad hacia la familia de la joven periodista.
Las publicaciones rápidamente se llenaron de muestras de afecto, recordando a Mariela como una mujer dedicada, carismática y apasionada por la comunicación.
A lo largo de su carrera, Mariela Flores logró abrirse paso en distintos espacios de la televisión y medios digitales hondureños.
Formó parte de televisoras como Go TV, donde destacó por su talento frente a las cámaras y su cercanía con el público.
Además, laboró para el sitio digital Tu Nota, medio en el que continuó desarrollando su pasión por el periodismo y la generación de contenido informativo y de entretenimiento.
Más allá de su faceta profesional, Mariela también era reconocida por ser una madre entregada y amorosa. En sus redes sociales solía compartir fotografías y momentos especiales junto a sus dos pequeños hijos, a quienes presumía con orgullo y dedicaba emotivos mensajes llenos de amor.
La partida de la joven comunicadora deja un gran vacío entre quienes compartieron con ella tanto en el ámbito laboral como personal. Colegas del medio han destacado su profesionalismo, su actitud positiva y la energía con la que enfrentaba cada proyecto, incluso durante los momentos más difíciles de su enfermedad.
El fallecimiento de Mariela Flores enluta al periodismo hondureño y deja una huella imborrable en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y trabajar a su lado.