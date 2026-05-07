Así recibió México al grupo de K-pop surcoreano BTS

Ante la alta demanda de boletos para los conciertos previstos para este jueves, sábado y domingo, Sheinbaum pidió a la banda regresar el próximo año a México, país donde, según cifras citadas durante el evento, existen cerca de cuatro millones de seguidores del grupo, conocidos como ARMY.

“Les he dicho que tienen que regresar el año que viene”, afirmó la mandataria.