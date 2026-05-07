Así recibió México al grupo de K-pop surcoreano BTS

Miles de seguidores mexicanos se congregaron este miércoles frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de Ciudad de México, para recibir a la agrupación surcoreana BTS junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto público organizado por el Gobierno mexicano.
"Hola, somos BTS. Muchas gracias por vernos. No podemos esperar a que comiencen los conciertos. Los amo, los quiero. Muchas gracias", expresó RM, líder del grupo, desde uno de los balcones de la sede del Ejecutivo.
Ante la alta demanda de boletos para los conciertos previstos para este jueves, sábado y domingo, Sheinbaum pidió a la banda regresar el próximo año a México, país donde, según cifras citadas durante el evento, existen cerca de cuatro millones de seguidores del grupo, conocidos como ARMY.
“Les he dicho que tienen que regresar el año que viene”, afirmó la mandataria.
Entre gritos y lágrimas de los fanáticos, en su mayoría mujeres jóvenes, otro integrante del grupo conocido como V, tomó la palabra. “No hablo español muy bien. Hemos extrañado muchísimo a México. Venir a México es increíble”, dijo ante los asistentes.
Desde tempranas horas del día, miles de seguidores permanecieron bajo temperaturas superiores a los 30 grados Celsius en la explanada del Zócalo capitalino, considerada una de las plazas públicas más grandes del país.
Personal del Gobierno de Ciudad de México apoyó a los asistentes con chorros de agua para mitigar el calor.“Los he estado esperando desde hace 11 años. Que hayan vuelto es muy grande para mí. Son mi tesoro, mi vida”, comentó Josh, un fan que llevaba abanicos, llaveros y otros artículos alusivos al grupo.
“Gracias a la presidenta por habernos dado esta oportunidad de saludarlos aunque sea, porque muchas chicas tristemente no alcanzaron boleto”, expresó una asistente que recordó el último concierto de la banda en México, realizado en 2017.
Marta, una joven de aproximadamente 20 años, explicó que acudió al evento luego de no conseguir entradas para las presentaciones. “No tengo boleto, por eso vine, porque quiero verlos aunque sea un segundo, de cerca”, comentó. La aficionada también recordó la visita del rapero J-Hope, integrante de BTS, el año pasado a México. “Quiero que él vea que lo hicimos, que lo logramos”, añadió.
Varios asistentes calificaron la visita de BTS como un fenómeno cultural que refuerza el creciente interés por la música y la cultura coreana en México.
La agrupación iniciará este jueves en México su gira internacional “Arirang”, tras una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio que debieron cumplir sus integrantes en Corea del Sur.