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Horóscopo de hoy, 7 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Aunque tengas la razón, deja que los demás expongan las suyas.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos monetarios te irán estupendamente, con oportunidades de inversión que te llegan en un momento óptimo, lo ideal para incrementar tu cuenta corriente sin asumir demasiados riesgos. Comparte la suerte con tus próximos.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás ganas de diversión y esparcimiento; aprovecharás cualquier ocasión para celebrar algo. Piensa en tu salud y descansa lo que puedas para reponer fuerzas, los excesos te pueden salir caros, así que controla y utiliza tu cerebro.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tenderás hoy a compartir tus momentos de felicidad con la persona que amas, puede necesitarte más que nunca. Procura mostrarte más amable y las buenas sensaciones se extenderán a todas las facetas de tu vida personal, hasta las más íntimas.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las cosas en el trabajo están muy cambiantes, pero debes mantener la tranquilidad, tu experiencia te valdrá de mucho, sobre todo para no repetir los mismos errores y salir reforzado de esta pequeña crisis.

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LEO (23 julio - 22 agosto). No te cierres en banda ante las novedades. No todas tienen por qué ser negativas: permite que el aire fresco ventile las estancias de tu vida. Nuevas personas, situaciones, experiencias... te están esperando.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Por muy ocupado que te tengan tus asuntos profesionales, debes esforzarte en mantener abiertos los canales de comunicación con tu pareja o la familia, para que te lleguen sus preocupaciones y no lamentarte después, cuando no haya remedio.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No tengas reparos en fiarte de tus instintos, o, aunque suene cursi, sigue lo que te dicte el corazón si tienes que tomar alguna decisión importante. Estarás inspirado, intuitivo; serás capaz de aprovechar las oportunidades que te ofrezca cada momento.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El influjo de Júpiter cubrirá todo tipo de eventualidades negativas y ayudará a que te recuperes de algunas de las dolencias que te han afligido en los últimos días. Optimismo ante nuevos retos.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puedes tener hoy problemas con tu pareja si tomas decisiones apresuradas sobre cuestiones relacionadas con la familia. No des por supuesto que tu media naranja aceptará sin más tus planes. Hay cosas que deberías consultar primero.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los celos rondan tu relación sentimental; tu pareja puede confundir tu amabilidad con otras personas, y tendrás que ponerle muy claro que no hay otras intenciones en tu actitud. Tras la tormenta, la calma será de lo más gratificante.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El éxito que esperas en alguna faceta de tu vida parece que no llega nunca. Hoy deberías hacer examen de conciencia y comprobar si realmente has batallado lo suficiente como para conseguirlo. Tal vez te falta el último empujón.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Para evitar las discusiones en el trabajo, lo mejor que prestes más atención a las opiniones de los demás, y abandones el tono autoritario e intransigente que de vez en cuando aflora en tu conversación.

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