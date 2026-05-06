Cannes celebra 25 años de The Fast and the Furious

El Festival de Cannes rendirá tributo el próximo 13 de mayo al estreno, hace 25 años, de la primera entrega de la exitosa saga The Fast and the Furious, informó este miércoles el certamen, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.
En un comunicado, la organización explicó que The Fast and the Furious —un thriller de alto octanaje ambientado en la cultura de las carreras callejeras de Los Ángeles— es “una franquicia que ha conquistado el planeta y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine”.
La película, estrenada el 22 de junio de 2001 por Universal Pictures, fue producida por Neal H. Moritz, dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Jordana Brewster como Mia y Michelle Rodriguez como Letty.
“Se convirtió en una sensación global que transformaría el cine”, destacó el festival, que este año celebra su edición número 79.
Para esta proyección especial, que se realizará en el Grand Théâtre Lumière a las 23:45 horas del miércoles 13, estarán presentes Vin Diesel y Jordana Brewster, el productor Neal H. Moritz y Meadow Walker, hija del fallecido actor Paul Walker.
A lo largo de las décadas, el reparto se ha ampliado para incluir a algunos de los actores más reconocidos de su tiempo, entre ellos Eva Mendes, Kurt Russell, Helen Mirren, Brie Larson y Charlize Theron.
La saga se ha convertido en “un auténtico fenómeno de la cultura pop” que incluye juguetes, videojuegos, una serie animada y el exitoso spin-off Hobbs & Shaw.
“A lo largo de once películas, la saga ha despertado pasiones en una audiencia en constante crecimiento y ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial”, destacó el festival, que añadió que se trata de la franquicia “más rentable y longeva” de Universal.
Este año, el estudio anunció un nuevo capítulo, Fast Forever, que llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.
En el universo de Rápido y Furiosos, como se le conoce en español a la saga, el personaje del fallecido actor Paul Walker, Brian O'Conner, está vivo. El fandom espera que Vin Diesel brinde un homenaje y cierre épico a la última película de la franquicia.