Capturan a cuatro policías acusados por el secuestro de un menor en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público, a través de la Sección contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FEESCCO), coordinó la captura de cuatro policías asignados a la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL), señalados por suponerlos responsables del delito de secuestro agravado. Los capturados son Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, subinspectora de Policía, y los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas. Las órdenes de captura fueron emitidas por un juez competente tras conocer el requerimiento fiscal presentado el 28 de septiembre.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2026, cuando los ahora imputados habrían ingresado a un inmueble y, mediante acciones de intimidación, sacaron del lugar a un menor de edad. Según la Fiscalía, los policías dijeron a los vecinos que el joven sería trasladado al CORE 7. Sin embargo, las autoridades sostienen que el menor no ingresó a ese sitio y que posteriormente fue llevado con rumbo desconocido. Ante la desaparición, los familiares del menor interpusieron una denuncia formal, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero del joven. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Exigían 600,000 lempiras por su liberación.