Concacaf habilita a Dereck Moncada tras apelar su tarjeta roja

Kingston, Jamaica

La Selección de Honduras recibió una espectacular noticia en la previa del partido que sostendrá este viernes ante su similar de Martinica por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Concacaf informó que Dereck Moncada podrá disputar el próximo encuentro de la H, luego de que fuera aprobada la apelación presentada por la Federación de Fútbol de Honduras por la tarjeta roja directa que recibió injustamente por parte del árbitro tico Juan Gabriel Calderón durante el triunfo 0-1 sobre Jamaica en Kingston. Según el comunicado oficial, la Federación de Fútbol de Honduras presentó una apelación ante Concacaf por la expulsión directa de Moncada en el encuentro frente a Jamaica.

Como establece el procedimiento para este tipo de recursos, Concacaf designó un panel compuesto por tres expertos en arbitraje para analizar la acción y revisar tanto la decisión tomada durante el partido como las pruebas presentadas por la federación hondureña. Después del análisis correspondiente, el panel determinó por unanimidad que la decisión de mostrar la tarjeta roja debía ser anulada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De esta manera, la sanción que inicialmente dejaba a Moncada fuera del siguiente compromiso de Honduras quedó sin efecto y el delantero recuperó su condición de jugador elegible para el encuentro ante Martinica.

Una noticia que cambia los planes de Honduras

La habilitación de Moncada llega en un momento importante para la Selección Nacional. Honduras viene de conseguir una histórica victoria por 0-1 frente a Jamaica en Kingston, resultado que le permitió recuperarse después de la derrota sufrida ante Surinam en el debut.

Ahora, tras la revisión de Concacaf, el atacante podrá volver a estar disponible para el entrenador José Francisco Molina. Con Moncada nuevamente habilitado, el cuerpo técnico hondureño recupera una alternativa ofensiva para un partido que puede resultar determinante en la lucha por los objetivos de la Bicolor dentro del Grupo B.

EL RECLAMO DE LA FFH

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) presentó formalmente ante la Concacaf la protesta y solicitud de revisión de la tarjeta roja directa que recibió el defensor hondureño Dereck Moncada durante el histórico triunfo 0-1 ante Jamaica, con el objetivo de que la sanción sea rectificada y el jugador pueda ser habilitado. A través de un documento firmado por José Ernesto Mejía Portillo, secretario general de la FFH, la federación ratificó su reclamo y solicitó la revisión de la expulsión, amparándose en el artículo 24.6 del Reglamento de la Concacaf Nations League 2026/27 La FFH considera que la expulsión de Moncada fue producto de un “error claro y manifiesto” y sostiene que la acción debe analizarse tomando en cuenta toda la secuencia de la jugada y no únicamente el contacto que terminó provocando la tarjeta roja. La Federación de Fútbol de Honduras sostiene que el movimiento del brazo del defensor no fue deliberado ni estuvo dirigido intencionalmente al rostro del adversario. Por el contrario, argumenta que se trató de un movimiento corporal involuntario provocado por la pérdida de equilibrio tras el empujón recibido.